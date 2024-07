Sixième du dernier exercice, la réserve de l’OL va repartir pour un tour en National 3. Comme la saison dernière, les joueurs de Gueïda Fofana sont dans une poule I relevée avec un fort accent d’Auvergne Rhône-Alpes.

Après la descente de National 2 à l’issue de la saison 2022-2023, la réserve de l’OL avait pour objectif de ne pas poursuivre sa spirale négative et d’obtenir un maintien tranquille en National 3. Malgré la complexité de la poule K, les joueurs de Gueïda Fofana avaient réussi à atteindre cet objectif sans trop de difficulté. La saison avait quand même donné lieu à des matchs accrochés durant lesquels la jeunesse lyonnaise souffrait parfois de l’expérience adverse. Ayant terminé à la 6e place, la réserve va repartir pour un tour en National 3 en 2024-2025. Et le moins qu’on puisse dire est qu’elle ne sera pas surprise de l’adversité.

1re journée le 17 août

Comme il y a un an, l’OL a été reversé dans la poule I avec des formations adverses appartenant toute à la région Auvergne Rhône-Alpes. Cela veut donc dire un nouvel exercice compliqué avec un maintien qu’il faudra aller chercher. Si l’AS Saint-Priest a été promu en National 2 et que le FC Vaulx-en-Velin est redescendu en Régional 1, la nouvelle poule I de National 3 a été renforcée par les descentes de N2 de Thonon Evian Grand Genève, Bourgoin-Jallieu et de l’UF Maconnais. Trois nouveaux adversaires coriaces et des derbys à la pelle avec notamment un nouvel affrontement contre la réserve de l’AS Saint-Etienne. La première journée se tiendra le samedi 17 août. Reste à connaitre l'adversaire.

La poule de National 3 de l’OL :