Opposés à la Turquie ce mardi soir, la France U19 s’est imposée 2-1 en fin de match. Justin Bengui et Saël Kumbedi ont disputé l’intégralité de la rencontre, tandis que Mamadou Sarr n’est pas entré en jeu.

Face à une équipe turque agressive, la France U19 a rapidement été mise en difficulté pour son entame de l'Euro. Dès la 4e minute du match, Yigit Fidan a ouvert le score sur corner. Les joueurs de Bernard Diomède sont alors montés en puissance tout au long de la première période. Néanmoins, le portier adverse s’est montré très efficace face aux occasions tricolores.

Au retour des vestiaires, les Français sont revenus avec de meilleures intentions, et cela s’est caractérisé par l’égalisation de Lucas Michal (AS Monaco) sur une tête, à la 66e minute. Les coéquipiers de Tidiam Gomis (SM Caen) ont dû attendre les derniers instants du match pour repasser devant. En effet, le capitaine Jérémy Jacquet (Stade Rennais) n’a pas tremblé et a inscrit en toute décontraction son penalty à la 86e minute.

L'intégralité du match pour Bengui et Kumbedi

Sans surprise, Justin Bengui et Saël Kumbedi ont été alignés dans le onze de départ concocté par leur sélectionneur. Sur le premier coup de pied de coin turc, le gardien de l’OL a complètement raté sa sortie, ce qui a entraîné l’ouverture du score adverse. Le reste du match, il n’a pas vraiment été inquiété. Le latéral droit lyonnais, lui, s’est montré plutôt solide dans les duels. Cependant, il a trop souvent manqué de précision dans ses passes.

Les deux Lyonnais ont joué l’intégralité de la rencontre, contrairement à Mamadou Sarr qui n’est pas rentré en jeu. Son coach a procédé à des changements plutôt offensifs et n’a pas touché à son organisation défensive. Ce vendredi, les U19 français rencontreront le Danemark à l’Inver Park de Larne pour essayer de conserver leur première place du groupe.