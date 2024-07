L’équipe de France U19 commence l’Euro ce mardi 16 juillet, par une rencontre face à la Turquie. La rencontre débutera à 20 heures au Seaview Stadium de Belfast.

Organisé en Irlande du Nord, l’Euro 2024 des moins de 19 ans a débuté ce lundi. Le tournoi regroupe huit nations, divisées en deux groupes de quatre sélections. Les coéquipiers de Senny Mayulu (Paris Saint-Germain), se retrouvent dans la poule B, en compagnie du Danemark, de la Turquie et de l’Espagne. Les joueurs de Bernard Diomède jouent ce mardi, à 20 heures, leur premier match de la compétition. L'équipe de France U19 sera opposée aux Turcs dans le Seaview Stadium, situé à Belfast. La rencontre sera diffusée sur la chaîne L’Équipe et arbitrée par le Grec Vassilis Fotias.

Trois joueurs de l’OL sélectionnés

Ils étaient 29 début juin, ils ne sont désormais plus que 21 dans la dernière liste établie par le sélectionneur. Ce dégraissage a été fatal à Mahamadou Diawara, qui n’a pas été retenu pour le championnat d’Europe. Le jeune milieu de terrain participe donc actuellement au stage en Autriche avec l’effectif lyonnais. Néanmoins, Justin Bengui, Saël Kumbedi et Mamadou Sarr feront, eux, partie de l’aventure.

Les trois Rhodaniens espèrent obtenir le plus de temps de jeu possible tout au long du tournoi. Le portier et le latéral droit avaient d’ailleurs été titularisés par leur entraîneur lors de la double confrontation de préparation face à l’Ouzbékistan la semaine dernière. À noter que la dernière fois que la France a remporté l’Euro U19, c’était en 2016, notamment grâce à un certain Kylian Mbappé (Real Madrid).