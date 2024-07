OL - Mercato : le stage en Autriche donne déjà des indications

Avec cinq joueurs absents sur décision de Pierre Sage, le stage en Autriche a déjà livré quelques indications. Ces éléments sont invités à trouver une porte de sortie.

Les 23 Lyonnais, plus le staff, sont arrivés lundi en Autriche. Une première séance d'entraînement a ensuite eu lieu en fin d'après-midi. De ce stage dans la région d'Innsbruck, qui se tiendra jusqu'au 25 juillet, certains joueurs n'en verront pas la couleur. Sans trop de surprise, Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Amin Sarr, Paul Akouokou et Florent Sanchez n'ont pas été convoqués par Pierre Sage, au contraire des jeunes Romain Perret, Chaïm El Djebali et Enzo Molébé. Même Mahamadou Diawara, tout juste revenu de sélection car non conservé par l'équipe de France U19, a été appelé.

Pour les cinq garçons non retenus, le message est assez clair. Ils ne font pas partie du projet pour l'exercice à venir. Ils sont invités à trouver un nouveau point de chute. Ce n'est pas réellement une nouveauté puisque Lovren, Diomandé et Akouokou ne jouaient déjà pas la saison dernière, tandis que Sarr et Sanchez étaient prêtés, pour des expériences finalement peu concluantes.

35 joueurs sous contrat avec l'OL

Avec 35 éléments sous contrat actuellement, l'Olympique lyonnais doit absolument dégraisser. Ces cinq noms sont donc les premiers sur la liste a priori. "L’idée est d’avoir des conditions d’entraînement qui soient bonnes. On entraîne des joueurs, pas des contrats, mais pour nos conditions de pratique, on se doit de préparer les choses de manière optimale, avait expliqué le coach rhodanien. C’est pour ça qu’on fait des choix dès l’avant-stage."

Bien évidemment, Sage ne veut pas "tirer des enseignements trop rapides", mais si la "vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de fin d’août, et encore moins celle de 2025", le technicien sait bien que son groupe est aujourd'hui trop pléthorique. "On ne peut pas bien travailler quand on a trop de joueurs, mais on assumera s’ils sont là", avait-il ajouté.

Un recrutement encore en cours

D'autant plus que l'OL n'a pas encore fini son recrutement. Georges Mikautadze devrait arriver très bientôt, et un renfort au moins est attendu au milieu de terrain. Alors qu'il doit disputer la Ligue 1, avec l'ambition de se stabiliser dans les premières places, plus la Ligue Europa, le club lyonnais aura un effectif équipé pour évoluer sur les deux tableaux, au moins quantitativement. Reste à voir s'il le sera qualitativement. "La concurrence, ça va faire le bien de l'équipe. Le but, c’est d’être le plus haut possible à la fin de la saison au classement en championnat, en Coupe de France et en Europe, a rappelé l'une des recrues, Moussa Niakhaté. Plus il y en aura, mieux ce sera."

S'il faudra attendre encore un peu pour avoir des enseignements sur le jeu et les forces de cette formation, ce voyage en terre autrichienne nous a tout de même déjà donné quelques indications. Les retours au compte-gouttes des internationaux vont également garnir les rangs lyonnais, mais en attendant, certains ont des places à prendre pour intégrer l'aventure 2024-2025. D'autres, au contraire, n'en feront pas partie.