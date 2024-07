Mahamadou Diawara lors d’OL – Lorient (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

À l’issue du stage de préparation, Bernard Diomède a retenu 20 joueurs pour l’Euro U19. Sur les quatre éléments de l’OL, seul Mahamadou Diawara n’a pas pris la direction de l’Irlande du Nord.

La liste devait tomber samedi en cours de journée, mais toujours aucune avance des 20 joueurs retenus par Bernard Diomède pour l’Euro U19. Fort heureusement, le match amical de l’OL samedi soir a permis d’en savoir un peu plus sur l’avenir à court terme des joueurs lyonnais présents au rassemblement français depuis deux semaines. Ils étaient quatre sur la ligne de départ, ils ne seront que trois en Irlande du Nord au moment du premier match contre la Turquie mardi.

Trois joueurs lyonnais dans la liste

En effet, Pierre Sage a confirmé que Mahamadou Diawara n’avait pas passé avec succès le stage et qu’il serait bientôt de retour dans le groupe lyonnais. Si le milieu de terrain ne sera pas présent pour l’Euro U19, l’OL pourra malgré tout compter sur des représentants avec trois joueurs retenus par le sélectionneur français. Titulaires lors des deux amicaux contre l’Ouzbékistan, Justin Bengui et Saël Kumbedi seront de la partie, tout comme Mamadou Sarr, qui revient de six mois de prêt au RWD Molenbeek.