Jake O’Brien lors d’OL – Clermont (Photo by ARNAUD FINISTRE / AFP)

Recruté pour un million d’euros il y a un an, Jake O’Brien est aujourd’hui l’une des valeurs marchandes de l’effectif de l’OL. Courtisé en Premier League, l’Irlandais ne sera pas bradé pour autant.

Comme la plupart de ses coéquipiers, il a joué 45 minutes samedi pour son retour sur les terrains. Près de deux mois après la finale de la Coupe de France perdue contre le PSG, Jake O’Brien a reporté le maillot de l’OL contre Chassieu-Décines (7-0). Aligné aux côtés de Duje Caleta-Car, l’Irlandais n’a pas passé une soirée des plus compliquées. Cette mise en route a au moins permis à l’arrière-garde lyonnaise de signer un premier clean-sheet cette saison et de lancer la campagne du mieux possible.

O’Brien sera-t-il toujours un joueur lyonnais au moment du coup d’envoi de la Ligue 1 le week-end du 16 août ? Le cas du natif de Cork est paradoxal puisqu’il est l’une des valeurs marchandes du groupe de Pierre Sage après avoir débarqué dans un relatif anonymat il y a un an.

30 millions d'euros demandés ?

Mais ses performances dans le marasme lyonnais ont fait grimper sa cote, notamment en Premier League. Des clubs comme Everton ou West Ham sont venus aux renseignements avant de voir débarquer Nottingham Forest. Seulement, Jake O’Brien est encore loin d’avoir quitté l’OL, même si le club a besoin de liquidités. Selon The Telegraph, Wolverhampton serait entré dans la danse après le départ de Max Kilman vers West Ham. Or, les Wolves auraient vu les exigences lyonnaises les refroidir. Ces dernières seraient de l’ordre de 30 millions d’euros pour le colosse défenseur.