Après l’achat de Mangala et Niakhaté ces derniers jours, l’OL et Nottingham Forest pourraient bien refaire affaire. Au moment des deux transferts, des discussions auraient eu lieu concernant l’avenir de Jake O’Brien.

Ce lundi, Jake O’Brien va faire son retour à l’entraînement de l’OL avec un statut bien différent d’il y a un an. En remontant douze mois en arrière, l’Irlandais était arrivé sur la pointe des pieds, alors que personne ne le connaissait, pas même l’entraîneur de l’époque Laurent Blanc. Une saison s’est écoulée depuis et le défenseur a gagné ses galons de titulaire dans l’exercice complètement fou de l’OL. Cette deuxième année entre Rhône et Saône doit être celle de la confirmation pour O’Brien. Mais sera-t-il encore avec le maillot lyonnais au 1er septembre, date de la fermeture du mercato ? La question se pose, car c'est aujourd’hui le joueur de l’OL qui semble le plus convoité. Un comble pour un élément qui ne savait pas s’il allait faire partie de l’effectif il y a un an.

Un échange de bons procédés entre les deux clubs ?

La cote du néo-international irlandais a grimpé au fil de ses apparitions et du côté de la Premier League, le profil de Jake O’Brien plait. Déjà présent l’hiver dernier, Everton n’aurait pas oublié le colosse lyonnais et serait même prêt à faire une offre aux alentours de 20 millions de livres d’après The Athletic. Après l’avoir acheté un million d’euros à l’été 2023, l’OL réaliserait une jolie plus-value, même si le club lyonnais serait gourmand et demanderait 30 millions de livres. Les Toffees accèderont-ils à la demande venue de France ?

Quoi qu’il en soit, le cas O’Brien aurait été discuté récemment chez un autre pensionnaire de Premier League, d’après nos confrères anglais. Si une offre n’a pas vu le jour, Nottingham Forest et l’OL auraient parlé de l’Irlandais au moment des discussions pour Orel Mangala et Moussa Niakhaté. Ayant réussi à avoir des liquidités grâce au club lyonnais pour passer la DNCG anglaise, Forest est prêt à recruter. Et à renvoyer l’ascenseur à l’OL ?