Entre loft et absents, 35 joueurs sous contrat à l’OL

Corentin Tolisso et Lucas Perri avant OL – Chassieu (crédit : David Hernandez)

Ce lundi, Pierre Sage est parti avec 23 joueurs en Autriche. Mais, à l’heure d’appeler à dégraisser l’effectif de l’OL, difficile de donner tort au coach. Ils sont jusqu’à 35 éléments sous contrat quand tout le monde sera revenu.

Il l’avait annoncé, il a tenu parole. Une semaine après la reprise de l’entraînement, Pierre Sage a déjà fait des choix. Ce lundi, l’entraîneur de l’OL a laissé à la maison Dejan Lovren, Sinaly Diomandé, Paul Akouokou, Amin Sarr et Florent Sanchez. Une façon de leur montrer qu’ils ne font pas partie du projet, même si Sage a confirmé que rien n’était arrêté. Toutefois, le technicien a concédé qu’il fallait dégraisser un effectif bien trop conséquent à l’heure actuelle. Pour le stage de dix jours en Autriche, Pierre Sage a donc choisi de se limiter à vingt éléments plus trois gardiens. Une stratégie pour mieux travailler. Et encore, tout le monde n’est pas là.

Un groupe pouvant faire trois équipes...

Quand il conçoit que ce n’est pas possible de travailler avec autant de joueurs, difficile de donner tort à l’entraîneur de l’OL. Entre le loft qui vient de se créer et les absences internationales, ce ne sont pas moins de 35 joueurs qui sont sous contrat avec le club lyonnais. L’OL jouera certes trois compétitions cette saison avec la Ligue Europa qui s’est greffée à la Coupe de France et la Ligue 1. Mais cela fait quand même trois équipes possibles à aligner avec tous les contrats…

Les absents à l’OL

Choix du coach : Lovren, Diomandé, Akouokou, A. Sarr, Sanchez

Euro 2024 : Mangala

Euro U19 : Kumbedi, M. Sarr, Bengui

JO 2024 : Lacazette, Cherki

Copa América : Tagliafico