L’OL hors du Top 50 UEFA, une première depuis 1998

En fin de semaine, l’UEFA a dévoilé son classement mis à jour des clubs pour la saison prochaine. Avec deux saisons sans Europe et le parcours de 2020 non pris en compte désormais, l’OL se classe désormais 70e. Une première depuis 1998.

À partir de la fin septembre, les supporters de l’OL vont retrouver les joies de l’Europe. Cela fait deux ans qu’ils attendent ça et un quart de finale perdu contre West Ham en Ligue Europa. Grâce à une incroyable remontée lors de la seconde partie de saison dernière, les joueurs lyonnais ont gagné le droit de retrouver cette compétition en 2024-2025. Dans la nouvelle formule des compétitions européennes, l’OL connaitra ses adversaires à la fin août, mais l’on sait déjà que le club septuple champion de France se trouvera dans le chapeau 2. Avec des apparitions disparates en Europe ces dernières saisons, l’OL n’est plus forcément un cador européen, même si ses exploits ont bercé plus d’un fan.

Sixième club français au classement

Quoi qu’il en soit, ces années sans Europe coûtent aujourd’hui cher quand il s’agit de regarder le classement UEFA des clubs. Vendredi, l’instance européenne a dévoilé ce classement mis à jour et il faut remonter loin, très loin pour trouver la trace de l’OL. Habitué au top 20 dans les années 2000, le club pointe désormais à la 70e place et n’est que le sixième club français derrière le PSG (6e), l'OM (33e), le LOSC (37e), le Stade Rennais (42e) et l'AS Monaco (65e). Voir l’OL hors du Top 50, cela faisait depuis 1998 que cela n’était plus arrivé… Aux hommes de Pierre Sage de redresser la barre dès cette saison.