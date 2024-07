Daniëlle van de Donk lors de Pays-Bas – Belgique (Photo by Gerrit van Keulen / ANP / AFP)

Ce mardi, puis dans la nuit de mardi à mercredi, plusieurs joueuses de l’OL seront engagées avec leur sélection. C’est le cas de Sofie Svava, Damaris Egurrola, Daniëlle Van de Donk et Lindsey Horan.

Le Danemark et les Pays-Bas vont disputer ce mardi leur dernier match de poules dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2025. À l'image des Bleues, Sofie Svava et ses coéquipières sont déjà qualifiées pour le prochain championnat d’Europe. Avec 9 points, les Danoises comptent quatre points d’avance sur la République tchèque et la Belgique.

Actuellement deuxièmes de leur groupe, les Rouges et Blanches resteront à cette position, quels que soient les résultats du jour, puisque l'Espagne a dominé à deux reprises les Danoises. Ainsi, la rencontre de ce soir (19 heures) face aux Tchèques n’a pas vraiment d'enjeu pour la nouvelle recrue de l’OL, si ce n’est briller devant ses fans.

Un match primordial pour les Pays-Bas

Opposés à la Norvège, les Pays-Bas jouent leur qualification à l’extérieur. Même si la sélection de Daniëlle Van de Donk et Damaris Egurrola est première de sa poule, les Bataves ne sont pas à l’abri. Avec huit points, les Lionnes pourraient être dépassées par leur adversaire du soir en cas de défaite, mais aussi par les Italiennes si celles-ci venaient à battre la Finlande. Ainsi, le duel de ce mardi (19 heures) est extrêmement important pour les deux Fenottes. En cas de troisième position, les Hollandaises seront contraintes de passer par les barrages, qui se dérouleront cet automne.

Un dernier amical pour les États-Unis

Avant les Jeux olympiques, les Américaines vont disputer un ultime match de préparation dans leur pays, face au Costa Rica. Celui-ci débutera à 1h30 du matin, heure française, dans la nuit de mardi à mercredi.

Cette rencontre constitue un véritable dernier test pour Lindsey Horan et les siennes. Ensuite, la sélection des USA s'envolera pour la France. Son premier rendez-vous des JO est programmé le 25 juillet contre la Zambie.