Avec les prêts de Laaziri et Halifa, John Textor continue d’utiliser la connexion avec Molenbeek pour le développement des jeunes de l’OL. Depuis plus d’un, ce sont onze mouvements qui ont eu lieu entre les deux clubs, sans la réussite attendue.

Le principe de la multipropriété n’est pas du goût de tout le monde et pas seulement à Décines. Les histoires de City Group ou Blue&Co ont échaudé plus d’une personne. À Molenbeek, l’heure n’est pas de pointer du doigt l’OL, mais très clairement, le jeu effectué par John Textor n’est pas du goût de tous les supporters. Certains ont peur d’une perte d’identité et surtout que le club belge ne soit désormais qu’une réserve pour les joueurs appartenant à la galaxie Eagle Football. Difficile de vraiment leur donner tort à la vue des différents mercatos de ces derniers mois.

Retombé en D2 cette saison, le RWDM donne l’impression d’être devenu un strapontin pour gagner en expérience, notamment chez les jeunes de l’OL. Avec les arrivées en prêt d’Islam Halifa et Achraf Laaziri ces derniers jours, Molenbeek va encore servir d’observatoire afin de savoir si les deux jeunes Lyonnais ont le niveau pour évoluer à terme dans l’élite européenne. Les deux jeunes de l’Académie sont les derniers mouvements établis entre les deux clubs dont Textor est propriétaire. Seulement, c’est avant tout à sens unique et encore. En achetant Ernest Nuamah la saison dernière pour contrer les restrictions lyonnaises, Molenbeek s’est offert le seul échange allant de Belgique vers la capitale des Gaules.

Mboup, dernier échec d'une connexion qui ne prend pas

Dans le sens inverse, le train Lyon - Bruxelles marche par contre à plein régime. Depuis un et demi, ce ne sont pas moins de dix éléments qui ont rejoint les Coalisés : huit joueurs (Camilo, Reine-Adelaïde, Mboup, Sanchez, Koné, M. Sarr, Halifa, Laaziri) et deux membres du staff (Caçapa, Segui). Pour un pari loin d’être réussi. Mardi, le club belge a annoncé le départ gratuit de Pathé Mboup après seulement une saison au sein de la formation. Au final, seul Romain Segui dans le staff technique fait figure de dernier des Mohicans des ex-Lyonnais. En misant avant tout sur des prêts, cela n’a rien de vraiment surprenant.

Cependant, dans l'environnement belge, on ne peut mettre de côté l'impression d'être le club qui prend les restes. À l'été 2023, l'OL avait besoin de se séparer de certains boulets financiers ? Ni une, ni deux, Jeff Reine-Adelaïde ou encore Youssouf Koné ont rejoint les rangs du RWDM. Si 'JRA' a plutôt retrouvé de la confiance individuelle la saison dernière, il est très certainement l'unique satisfaction et cela n'a pas suffi à maintenir le club dans l'élite. À ces anciens Lyonnais, il convient d'ajouter les nombreux Brésiliens débarqués de Botafogo ces derniers mois, là aussi sous forme de prêts, et ceux de Crystal Palace. Toutefois, avec Halifa et Laaziri, les supporters molenbeekois espèrent malgré tout une expérience plus réussie que pour la plupart des autres. Car si l’OL s’y retrouve avec ces jeunes partis chercher de l’expérience, sportivement, la liaison entre les deux clubs est loin d’être une réussite.