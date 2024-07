En aidant l’OL, Molenbeek s’offre un double record avec Nuamah

En achetant Ernest Nuamah la saison dernière, le RWD Molenbeek avait cassé sa tirelire pour aider l'OL. Un an plus, le club belge s’offre la plus grosse vente de l’histoire de la D2.

La transaction avait prêté à sourire en août 2023. À l’image des prêts avec option d’achat qu’il avait négociés depuis le début de l’été, John Textor avait encore utilisé un tour de passe-passe pour pouvoir attirer Ernest Nuamah à l’OL. Après plusieurs jours d’attente, l’ailier avait débarqué entre Rhône et Saône, mais avait fait un crochet (virtuel) par Molenbeek. Car oui, c’est bien le club belge qui était détenteur des droits du joueur après avoir déboursé… 25 millions d’euros et envoyé cette somme au Danemark à Nordsjaelland.

En "s’offrant" le Ghanéen, le RWD Molenbeek avait explosé son record de la recrue la plus chère de son histoire, mais aussi du football belge. Sans même poser le pied en Belgique, Nuamah avait supplanté les 17 millions d’euros dépensés par Bruges pour Roman Yaremchuk, de quoi éveiller quelques soupçons.

Le FC Bruges reste la référence belge pour une vente

Un an plus tard, Ernest Nuamah fait encore rentrer Molenbeek dans l’histoire du football belge. Redescendu en D2, le club appartenant à Eagle Football a cette fois réalisé la plus grosse vente jamais réalisée par une formation évoluant au deuxième échelon du football professionnel belge. Avec 28,5 millions récoltés en provenance de l’OL, le RDWM ne signe malgré tout pas le record historique toutes divisions confondues. Cela reste entre les mains du FC Bruges qui avait vendu en 2022 Charles De Ketelaere à l’AC Milan contre un chèque de 36,5M€.