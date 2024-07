Abner Vinicius perpétue la tradition brésilienne à l'OL

Acheté pour 8 millions d’euros, Abner a été officialisé par l’Olympique lyonnais il y a quelques jours. Le latéral gauche est alors devenu le 28ᵉ Brésilien de l’histoire du club.

Ce 5 juillet 2024, l’OL a annoncé avoir recruté Abner, en provenance du Real Betis. Le défenseur a coûté 8 millions d’euros à son nouveau club. Le latéral de 24 ans est désormais lié jusqu’au 30 juin 2029 avec la formation lyonnaise. Ainsi, le gaucher devient le 28ᵉ Brésilien à signer entre Rhône et Saône. Avant lui, nombreux sont ses compatriotes à avoir porté le maillot de la formation de John Textor. À noter que parmi les 28 footballeurs, Camilo est compté, mais n’a jamais disputé de matchs officiels avec l'Olympique lyonnais. Le milieu avait seulement effectué quelques matchs en réserve. Pour l’anecdote, le milieu de terrain, aujourd'hui en Russie, et le néo-Lyonnais ont été formés dans la même académie, à savoir celle de Ponte Preta.

Perri et Adryelson vont favoriser son intégration

Le Brésil est évidemment la nation étrangère la plus représentée à l’OL. D’ailleurs, plusieurs footballeurs de la Seleção ont laissé leur empreinte dans l’écurie lyonnaise. C’est le cas notamment de Juninho, qui comptabilise le plus grand nombre de saisons, de matchs et de buts pour un Brésilien, dans la capitale des Gaules.

L’un des meilleurs tireurs de coups francs est même revenu dans son club entre 2019 et 2021, en tant que directeur sportif. Malheureusement, sa vision et celle de ses dirigeants n’auront pas matché. Claudio Caçapa, Sonny Anderson, Edmilson ou encore Cris, auront également marqué les supporters rhodaniens. Actuellement, l’effectif de Pierre Sage compte quatre éléments provenant du plus grand État d’Amérique latine : Jeffinho (en prêt à Botafogo), Adryelson, Lucas Perri et désormais Abner.

Les Brésiliens passés par l'OL (matchs en championnat) :

Pires Constantino : milieu, 1957-1959 (77 matchs, 14 buts)

Marcelo Djian : défenseur, 1993-1997 (101 matchs, 1 but)

Sonny Anderson : attaquant, 1999-2003 (110 matchs, 71 buts)

Edmilson : défenseur, 2000-2004 (104 matchs, 3 buts)

Claudio Caçapa : défenseur, 2000-2007 (125 matchs, 7 buts)

Juninho : milieu, 2001-2009 (248 matchs, 75 buts)

Giovane Elber : attaquant, 2003-2005 (30 matchs, 11 buts)

Nilmar : attaquant, 2004-2005 (32 matchs, 2 buts)

Cris : défenseur, 2004-2012 (225 matchs, 20 buts)

Fred : attaquant, 2005-2009 (87 matchs, 34 buts)

Cleber Anderson : défenseur, 2007-2010 (19 matchs, 1 but)

Fabio Santos : milieu, 2007-2009 (22 matchs, 1 but)

Honorato Ederson : milieu, 2008-2012 (82 matchs, 11 buts)

Michel Bastos : milieu, 2009-2013 (98 matchs, 26 buts)

Rafael : défenseur, 2015-2020 (102 matchs, 2 buts)

Marçal : défenseur, 2017-2020 (42 matchs)

Marcelo : défenseur, 2017-janvier 2022 (121 matchs, 6 buts)

Jean Lucas : milieu, 2019-2021 (19 matchs, 1 but)

Bruno Guimaraes : milieu, janvier 2020-janvier 2022 (57 matchs, 3 buts)

Lucas Paqueta : milieu, 2020-2022 (68 matchs, 18 buts)

Tetê : attaquant, mars 2022-janvier 2023 (26 matchs, 8 buts)

Camilo : milieu, janvier 2020-2021

Thiago Mendes : défenseur-milieu, 2019-2023 (114 matchs, 2 buts)

Jeffinho : attaquant, janvier 2023-janvier 2024 (19 matchs, 2 buts)

Henrique : défenseur, 2021-2024 (36 matchs, 1 but)

Adryelson : défenseur, depuis janvier 2024

Lucas Perri : gardien, depuis janvier 2024

Abner : défenseur, depuis 2024