OL : le passage au Betis a été "un apprentissage" pour Abner

Deuxième recrue de l’été, Abner reste sur un passage mitigé au Real Betis Séville. Le nouveau latéral de l’OL estime que ce passage en Andalousie va lui servir.

Son arrivée était dans les tuyaux depuis mars, mais il a fallu attendre le 5 juillet pour être certain qu’Abner sera bien un joueur de l’OL la saison prochaine. Contre un chèque de huit millions d’euros, le latéral brésilien a quitté le Real Betis Séville pour s’engager avec le club lyonnais. Une décision facile à écouter le gaucher qui voit dans l’OL "une opportunité, une volonté de rejoindre un grand club. Dès les premiers contacts, je voulais être là. Je voulais faire partie de ce défi, de la grandeur de ce club."

Deuxième recrue de l’été, Abner va pouvoir participer à la pré-saison programmée par Pierre Sage. Le stage en Autriche notamment doit l’aider à s’intégrer dans le collectif lyonnais et cette signature rapide a été "un facteur que j’ai pris en compte pour ma décision".

"Je suis prêt, j'ai 18 mois d'expérience en Europe"

Débarqué très rapidement entre Rhône et Saône, Abner veut tourner la page de son expérience au Betis. Débarqué en janvier 2023 en Andalousie, le champion olympique 2021 n’a pas réussi à donner la pleine mesure de son talent et il l’assume. "Quitter son pays est un peu compliqué pour nous, les Brésiliens. Mon adaptation a été plus lente que je ne le pensais, avoue-t-il sur la chaine du club. J’ai profité de ces 18 mois pour m’adapter au football européen. Il y a une grande différence de pays, de culture, de tout. J’ai profité au maximum pour m’adapter, être présent, apprendre autant que possible"

Si les supporters andalous ne semblent pas regretter son départ, Abner voit ce passage comme "un apprentissage. J’arrive à Lyon prêt, avec 18 mois d’expérience en Europe, un football nouveau, plus technique. Aujourd’hui, je suis prêt à montrer mon football à Lyon."