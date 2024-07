Mercato : en trois transferts, l’OL a bousculé l’ordre établi

Avec le transfert définitif d’Ernest Nuamah, l’OL a encore mis la main à la poche. En trois transferts cet été, le club lyonnais a complètement bouleversé le classement de ses achats les plus couteux.

L’OL devait payer moins cher, il a finalement payé plus cher. Dans ce mercato estival, voir le club lyonnais dépenser presque sans compter n’a plus rien d’une surprise. Après Orel Mangala et Moussa Niakhaté, et à un degré moindre Abner, Ernest Nuamah est venu s’ajouter à la liste de ce recrutement estival couteux et bien plus qu’espéré. Depuis la décision de la DNCG de ne pas restreindre l’OL dans son recrutement, ce ne sont pas moins de 92 millions d’euros qui sont sortis des caisses lyonnaises pour se renforcer.

La moitié n’étant que pour confirmer le recrutement définitif de deux éléments déjà présents entre Rhône et Saône ces derniers mois. L’OL attendait la décision de la DNCG avant de bouger et il le confirme depuis maintenant dix jours. À tel point que le fameux top 10 des recrues les plus chères de l’histoire du club a subi un changement radical.

Le mauvais souvenir de l'été 2019

Avec Orel Mangala (prêt payant plus option d’achat levée), Moussa Niakhaté et Ernest Nuamah, l’OL a tout simplement réalisé les trois achats les plus élevés de son histoire. Le tout en moins de deux semaines. Le club lyonnais s’était montré dépensier à l’été 2019 avec une réussite sportive qui n’avait pas été au rendez-vous. Cinq ans plus tard, l’OL ne lésine pas sur les moyens, mais tout cela doit désormais se traduire sur le terrain.

Car, si les montants font pour le moment grincer des dents, toutes ces dépenses seront oubliées si l’OL vient à retrouver les sommets nationaux et/ou européens dans les mois à venir. Car seule la vérité du terrain viendra donner raison à John Textor et la cellule de recrutement d’avoir mis autant d’argent et éviter une catastrophe industrielle. Ce qu’il s’est plus ou moins passé en 2019.

Les plus gros transferts de l'OL :