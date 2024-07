Moïse Bombito face à Julian Alvarez lors de Canada – Argentine (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

À la manière de Thiago Almada, John Textor aimerait que Moïse Bombito fasse un crochet par Botafogo avant de pourquoi pas rejoindre l’OL. Une solution qui ne plairait pas au défenseur canadien.

Un premier accroc pour John Textor dans sa volonté de synergie Eagle Football et ses différents clubs ? La vérité du mercato ne rendra son verdict qu’à la fin du mois d’août, mais le propriétaire américain aurait reçu un premier refus de la part d’une piste estivale. À la manière de la stratégie adoptée avec Thiago Almada de le faire passer par Botafogo pendant six mois avant de rejoindre l’OL en janvier prochain, Textor souhaitait en faire de même avec Moïse Bombito.

Les discussions se poursuivent malgré tout

Cependant, à en croire Globo Esporte, le défenseur des Colorado Rapids aurait fait savoir à Eagle Football et son patron qu’il ne souhaitait pas rejoindre le club carioca. Cela veut-il dire que la piste du Canadien est désormais morte pour l’OL ? Pas forcément. En effet, le média brésilien avance que les discussions se poursuivent toujours entre Eagle Football, Bombito et Colorado pour un départ de la MLS. Le demi-finaliste de la dernière Copa América serait déjà tombé d’accord sur les bases salariales, ce qui ne serait pas le cas entre la société et le club américain, malgré la rumeur d’une offre à 4,5M€ ces derniers jours.