Mercato : l’OL prêt à mettre 4,5M€ pour Bombito ?

Moïse Bombito face à Julian Alvarez lors de Canada – Argentine (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Intéressé par le profil de Moïse Bombito, l’OL serait prêt à mettre un peu plus de 4,5M€ sur la table. Les Colorado Rapids avaient repoussé une première offre pour le défenseur canadien.

L’aventure en Copa América s’est arrêtée en demi-finale pour Moïse Bombito. Face à Lionel Messi et l’Argentine, le défenseur et la sélection canadienne n’ont rien pu faire pour empêcher l’Albiceleste de toujours espérer un doublé dans la compétition (2-0). Pour sa première participation, le Canada n’a pas démérité et cela a permis à certains éléments de se mettre en évidence. Ce fut le cas pour Bombito même si les recruteurs de l’OL n’avaient pas attendu cette Copa América pour déceler le potentiel du défenseur. À la recherche d’un élément défensif supplémentaire en plus de Moussa Niakhaté, le club lyonnais aurait ciblé le joueur des Colorado Rapids.

Une offre suffisante pour Colorado ?

Est-ce la participation à la Copa América qui a mis le dossier en stand-by ? Quoi qu’il en soit, suite à l’intérêt pour le jeune défenseur, ce fut plutôt silence radio concernant une possible venue du Québécois entre Rhône et Saône. Il a bien été question d’une opération similaire à celle de Thiago Almada avec un passage par Botafogo mais rien de nouveau depuis. Toutefois, quelques heures avant la demi-finale de la Copa América, le média canadien TSN Sport a avancé que le départ de Bombito des Colorado Rapids se rapprocherait de plus en plus. L’OL serait prêt à poser 4,5 millions d’euros sur la table pour l’international canadien. Une offre revue à la hausse par rapport à celle avancée par le New York Times il y a une quinzaine de jours.