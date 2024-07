Mercato : Thiago Almada débarque à Botafogo avant l’OL

Arrivé jeudi à Rio de Janeiro, Thiago Almada a passé sa visite médicale avant de s’engager avec Botafogo. Le milieu débarque dans le club brésilien avant de rejoindre l’OL en janvier 2025, selon les dires de John Textor.

Sur le plan sportif, c’est un très gros coup réalisé par John Textor. Sur l’extra-sportif, il faudra attendre d’en savoir plus sur les poursuites judiciaires dont fait l’objet Thiago Almada. Mais pour le moment, il est avant tout innocent tant qu’il n’est pas jugé coupable. Pour en revenir au terrain, Textor a réussi à trouver les bons mots pour convaincre le milieu argentin de quitter Atlanta et la MLS. Après deux saisons en MLS, Almada souhaitait faire le grand saut, mais il va malgré tout devoir patienter un peu.

Pour découvrir le Vieux Continent et l’OL, le champion du monde 2022 attendra jusqu’au 1er janvier 2025. Entre-temps, il évoluera avec Botafogo qu’il a officiellement rejoint samedi. Arrivé jeudi à Rio de Janeiro, Thiago Almada a satisfait à la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec le club carioca.

Botafogo annonce un contrat jusqu'en 2029

À la question de savoir qui allait payer le transfert à Atlanta United, cette signature ne permet pas forcément d’y voir plus clair. Il est question d'un transfert de 19,6 millions d’euros et le communiqué de Botafogo laisse clairement entendre que cette somme a été sortie par le club. Or, il y a quelques jours, John Textor avait confirmé que Thiago Almada ferait six mois au Brésil avant de rejoindre l’OL au début de l'année 2025. Pourtant, Botafogo évoque un contrat jusqu'en 2029 sans aucune mention du club lyonnais ou d'un futur départ... Thiago Almada est un joueur d'Eagle Football et c'est peut-être bien la seule chose dont on est certain.