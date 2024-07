OL : Niakhaté peut "jouer dans n’importe quel système"

Le transfert de Moussa Niakhaté à l’Olympique lyonnais a été officialisé ce jeudi 4 juillet. L’international sénégalais a paraphé un contrat le liant jusqu’en 2028 avec les Gones.

La première recrue du mercato estival de l’OL est enfin connue. En effet, le club de John Textor a annoncé ce jeudi la signature de Moussa Niakhaté pour 31,9 millions d’euros. Dans une interview pour OL Play, le défenseur de 28 ans a indiqué qu’il avait rencontré beaucoup de joueurs passés par la maison lyonnaise tout au long de sa carrière. En effet, formé dans le nord, le nouveau numéro 19 des Gones a "joué avec Lucas Tousart à Valenciennes ".

De plus, lors de son passage au FSV Mayence, le natif de Roubaix a évolué avec Jean-Philippe Mateta. Ce dernier lui a "énormément parlé de l’OL " car "c’était son premier club professionnel ". Actuellement aux JO, l’attaquant de Crystal Palace a surtout "parlé de Lyon en bien " à son ex-coéquipier. Orel Mangala a aussi contribué à l’arrivée de son nouveau partenaire en club. En effet, le milieu de terrain belge a déclaré "Moussa, ce club va vraiment matcher avec toi ". Ironie du sort, pendant ses vacances, le Roubaisien a croisé Houssem Aouar. Le pur produit de l’académie lyonnaise lui "a dit plein de choses bien de Lyon ".

Un élément polyvalent

Questionné sur son positionnement, Moussa Niakhaté a répondu qu'il peut évoluer "dans l’axe, à gauche ou à droite, peu importe ". Selon lui, "tant qu’on est sur le terrain, on peut faire de belles choses ". De plus, même s’il "n’aime pas trop donner " ses qualités, le défenseur se caractérise comme "un joueur qui ne lâche rien " et qui bénéficie d’une "détermination illimitée ". Le gaucher "donnera toujours tout " et déteste "se cacher ". L’arrière axial pourra donc être utilisé à plusieurs postes, même s’il devrait sans doute être placé sur le côté gauche de la défense centrale lyonnaise. Pierre Sage pourra ainsi bénéficier d’un nouveau footballeur puissant et fort dans les duels, capable de relancer.