Pour les Jeux Olympiques de Paris, Thierry Henry doit composer avec une liste qui évolue chaque jour. Le sélectionneur de la France U23 sait malgré tout qu’il peut compter sur Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta en attaque.

Ils ont tous deux évoluer à l’OL lors de la saison 2016-2017 et pourtant, Alexandre Lacazette et Jean-Philippe Mateta pourraient bien connaitre leurs premières minutes ensemble à l’occasion de l’amical contre le Paraguay début juillet avec l’équipe de France olympique. Passé par le club lyonnais durant deux ans, Mateta n’a connu que deux matchs entre Rhône et Saône et n’a jamais pu évoluer avec son ainé. Cela devrait changer dans les jours à venir puisque les deux attaquants font partie de la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques de Paris.

Quand certains ont essayé le refus de leur club, Mateta a lui mis la pression. "Les clubs veulent nous préserver, il y a eu une discussion avec Crystal Palace (son club actuel), je leur ai fait part que les Jeux olympiques étaient vraiment un rêve, a déclaré l’attaquant en conférence de presse. Défendre les couleurs de l’équipe de France était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et en France en plus, c’est une chance…"

Prêt à tenir un rôle de grand frère

À 26 ans, Jean-Philippe Mateta fait partie des trois joueurs de plus de 23 ans autorisés à pouvoir participer aux Jeux. Il partage ça avec Alexandre Lacazette pour qui les JO 2024 représentent certainement la dernière compétition internationale. Malgré son passé d’ancien international Espoirs, Mateta apprend à de nouveau appréhender les lieux à Clairefontaine avec un groupe qui a évolué depuis son dernier passage en 2019 et qui évolue toujours.

Toutefois, l’ancien Lyonnais peut "tenir avec plaisir le rôle du grand frère. Je fais partie des plus grands, c’est une expérience aussi pour moi." À son avantage cette saison en Premier League avec Crystal Palace (16 buts, 5 passes), Jean-Philippe Mateta espère pouvoir guider la France vers une médaille olympique, tout en prenant conseil auprès du modèle offensif qu’est Thierry Henry.