Avec le maintien de Nantes en Ligue 1, Tino Kadewere a définitivement quitté l’OL. Toutefois, alors qu’un contrat jusqu’en 2027 était annoncé, l’attaquant aurait signé deux saisons avec les Canaris.

Vendredi, Tino Kadewere ne se présentera pas à la reprise de l’entraînement de l’OL. Malgré une prolongation de contrat d’un an en janvier dernier, l’attaquant avait été envoyé en prêt à Nantes pour six mois. Les Canaris avaient l’opportunité de s’attacher définitivement les services du Zimbabwéen en cas de maintien, et le tout sans dépenser le moindre centime. Ils ont dû attendre la 33e journée pour assurer leur place dans l’élite et du même coup garder Kadewere en Loire-Atlantique. Depuis mardi, l’attaquant a repris les séances sous Antoine Kombouaré, sans pour autant qu’une communication n’a été faite par le club nantais pour confirmer son arrivée définitive ainsi que la durée de son contrat.

Un intéressement de 25% pour l'OL

Il avait été question de trois saisons dans les différents médias français, mais la réalité serait tout autre si l’on en croit l’agence qui s’occupe des intérêts de l’ancien Lyonnais. Tino Kadewere s’est engagé jusqu’en juin 2026 avec le FC Nantes. Cela ne change pas grand-chose aux affaires lyonnaises. En acceptant de ne pas toucher d'argent cet été, l’OL avait toutefois intégré un intéressement de 25% sur un futur transfert. Il ne reste plus qu'à espérer que Kadewere quitte Nantes avant la fin de son contrat...