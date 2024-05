OL - Mercato : Kadewere jusqu’en 2027 avec le FC Nantes

Acquis définitivement par Nantes en provenance de l’OL suite au maintien nantais, Tino Kadewere aurait signé jusqu’en 2027 avec les Canaris.

L’OL ne récoltera pas d’argent sur ce transfert, du moins à court terme, mais s’est déjà délesté d’un élément en vue de la saison prochaine. Ayant prêté Tino Kadewere en janvier dernier pour six mois, le club lyonnais n’envisageait pas vraiment de voir l’attaquant revenir dans la capitale des Gaules au 1er juillet. Avec une option d’achat obligatoire en cas de maintien du FC Nantes, l’OL avait assuré ses arrières et espérait évidemment que les Canaris restent dans l’élite. Ils ont galéré, mais ce maintien a soulagé tout un club le week-end dernier. Dans le même temps, l’option obligatoire s’est levée et le compteur de Kadewere s’arrêtera bien à 64 matchs avec l’OL en carrière.

3 buts en 15 matchs chez les Canaris

Définitivement acheté par Nantes, quand les Lyonnais conservent 25% du montant sur une prochaine vente, Tino Kadewere (28 ans) s’est engagé jusqu’en juin 2027 avec le club nantais, d’après L’Équipe. En Loire-Atlantique, le Zimbabwéen a disputé 15 matchs (853 minutes) pour trois buts, mais n'avait pas pu retrouver ses anciens partenaires lyonnais en raison d'un accord signé entre les deux clubs en janvier dernier.