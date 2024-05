OL - PSG : les joueuses lancent un appel au public lyonnais

Delphine Cascarino et les joueuses de l’OL applaudissant les supporters à Lisbonne (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

En quête d’un 17e titre de champion, l’OL affronte le PSG vendredi soir (21h) à Décines. Pour ce match pour le titre, les joueuses lyonnaises espèrent un public au rendez-vous.

Tout se jouera sur 90 minutes. Ce mercredi, Sonia Bompastor et Vanessa Gilles n’ont pas forcément voulu en remettre une couche sur le système des play-offs mais après une seule défaite en 22 journées de championnat et une demi-finale, l’OL jouera son titre de champion sur la simple base d’un match couperet contre le PSG. Adieux les onze points d’avance ainsi que le goal-average particulier en faveur des Lyonnaises et place à l’incertitude d’une finale où tout peut se passer. Le bon comme le pire.

Dans les rangs rhodaniens, on ne souhaite pas penser à cette éventualité et on compte notamment sur le soutien populaire pour s’adjuger un 17e titre dans l’histoire. "On l’a vu sur la Ligue des Champions, le soutien du public a certainement permis à l’équipe de renverser la tendance. Depuis un petit moment, on vit des instants de communions qui sont très positifs et très agréables pour nous, a déclaré Sonia Bompastor dimanche après la qualification (6-0) contre Reims. On a envie de les poursuivre, donc bien évidemment que j'appelle tous les supporters à venir nous encourager, on aura besoin de notre 12e homme."

Un vendredi soir pour le week-end de la Pentecôte

A l’heure actuelle, le club n’a pas communiqué sur l’affluence attendue mais en ce week-end de Pentecôte, il ne faut pas s’attendre à voir le Parc OL signer son record comme ce fut le cas le mois dernier lors de la demie aller contre ces mêmes Parisiennes. Après les 11 000 spectateurs contre Reims, la jauge devrait être supérieure vendredi malgré l’horaire tardif et la 6e confrontation entre les deux formations. Vanessa Gilles, présente ce mercredi en conférence, a emboité le pas de sa coach afin d’avoir un maximum de soutien pour aller chercher ce titre. "C'était quelque chose d'incroyable, je ne crois pas avoir déjà vécu ça avant. Et je pense que c'est le cas pour les autres joueuses. Jouer devant 40 000 personnes, j'aimerais pouvoir le vivre tout le temps. Vendredi, ça peut faire la différence, j'espère qu'il y aura autant de soutien, voire même plus". Pour le grand public, les places vont de 12 à 20€.