OL : "Tant qu’il y aura des Gones" avec Pierre Sage en podcast

Retrouvez votre émission hebdomadaire sur l'OL, "Tant qu'il y aura des Gones", en podcast sur différentes plateformes.

Pas de changement de programmation cette semaine avec une émission à 23h mais bien un invité exceptionnel pour ce nouveau numéro de "Tant qu’il y aura des Gones". Après des semaines de négociations, Pierre Sage était enfin de passage sur le plateau de TKYDG. Un événement exceptionnel avec l’entraîneur de l’OL, au lendemain de la victoire lyonnaise (0-1) à Clermont. Du visage des coéquipiers d’Alexandre Lacazette en Auvergne, il en a été question dans la première partie de l’émission avec Nicolas Puydebois et Razik Brikh aux côtés de Pierre Sage.

Sage sur le gril

La prestation lyonnaise a permis à l’entraîneur lyonnais de pouvoir en dire un peu plus sur sa philosophie de jeu, ses principes et ses aspirations avec l’OL dans les semaines et les mois à venir. Il le concède lui-même, il n’y a pour le moment que quelques brides, mais que le processus est en route. Le sera-t-il correctement pour disputer l’Europe ?

Ce dimanche, les Lyonnais ont un dernier match à jouer contre Strasbourg avec l’espoir de décrocher la 6e ou 7e place en Ligue 1, au nez et à la barbe de Lens et de l'OM. Cela a été le deuxième thème de "Tant qu’il y aura des Gones" avant que Pierre Sage ne passe sur le gril. Au programme du troisième thème, les inspirations du coach depuis ses débuts, son rêve d’entraîner l’OL et bien d’autres thématiques en rapport avec le natif de Lons-le-Saunier.

Le résumé du sommaire de l'émission du 13 mai 2024 :

0'22 : Intro

2’21 : Clermont - OL, l’important c’est les trois points

25’40 : Strasbourg, la der à la maison

39’33 : Pierre Sage sur le gril

