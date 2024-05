Avec cinq joueuses nommées dans les différentes catégories, l’OL aurait pu ramener une distinction personnelle des Trophées UNFP. Le club lyonnais a finalement fait chou blanc.

On peut avoir fini avec onze points d’avance sur le premier concurrent, n’avoir connu qu’une seule défaite avec une équipe réserve lors de la dernière journée et ne pas se voir récompensé en fin de saison. Cela pourra être le cas sur le terrain vendredi à l’occasion de la finale du championnat contre le PSG mais aussi en dehors. Lundi, à l’occasion des trophées UNFP, l’OL est reparti bredouille de la cérémonie, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir vu des Fenottes être nommées.

"Je sais que j'ai des joueuses de très grande qualité"

Elles étaient au nombre de cinq que ce soit pour le titre de meilleure joueuse (Hegerberg, Horan), de meilleure espoir (Dumornay, Becho) ou gardienne (Endler). Aucune n’a finalement été récompensée et cela est un peu décevant pour leur coach. "J’aimerais qu’un maximum de joueuses soient représentées dans ce genre de manifestation. Je suis déçue pour elles et déçue pour le club. On réalise une bonne saison et ce n’est pas le moment de faire le bilan, mais on a montré beaucoup de qualité tout au long de la saison et c’est surtout dû aux qualités de mes joueuses et à leur talent, a déclaré ce mercredi Sonia Bompastor. Donc c’est décevant. Je sais que j’ai des joueuses de très grande qualité et je suis juste déçue qu’elles ne soient pas plus récompensées par rapport à leur talent et tout le travail qu’elles fournissent tout au long de la saison."

La frustration de ne pas avoir été considérées par leurs pairs, les Fenottes s’en contenteront largement si elles parviennent à s’offrir le championnat et la Ligue des champions sur la semaine à venir. Ce seront très certainement les plus belles des récompenses. Bien loin d’un simple trophée UNFP.