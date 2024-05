Trophées UNFP : déception pour les Fenottes

Parmi les cinq joueuses nommées aux Trophées UNFP, aucune Fenotte n'a remporté de distinction individuelle. Elles sont tout de même 5 dans le 11 type.

Pas de distinction non plus pour les Fenottes. Outre Rayan Cherki, revenu bredouille des Trophées UNFP lundi, cinq joueuses de l'OL étaient présentes parmi les finalistes de ces prix de fin de saison. Lindsey Horan et Ada Hegerberg pour le titre de meilleure footballeuse, Melchie Dumornay et Vicki Becho chez les espoirs et Christiane Endler pour les gardiennes.

Mais les récompenses sont toutes revenues à des Parisiennes, que ce soit le PSG (Tabitha Chawinga, meilleure joueuse, comme pour les trophées en D1) ou au Paris FC (Chiamaka Nnadozie, qui prive Endler d’un quatrième sacre consécutif, et Louna Ribadeira). Seul motif de satisfaction, la présence de cinq Lyonnaises dans l'équipe-type.

Mbock, Carpenter, Horan, Cascarino et Le Sommer dans le 11

Dans ce 11, on retrouve Delphine Cascarino, Eugénie Le Sommer Lindsey Horan, Elle Carpenter et Griedge Mbock. Elles accompagnent Chawinga, Geyoro, Karchaoui, De Almeida, Nnadozie et la Rhodanienne prêtée au Havre, Inès Benyahia.

Une petite déception pour l'OL qui espérait forcément briller lors de cette cérémonie au Pavillon d'Armenonville (Paris). Mais le plus important reste bien évidemment les résultats collectifs, et pour améliorer encore leur impressionnant palmarès, les Fenottes ont deux finales à disputer en cette fin d'exercice, le championnat et la Ligue des champions.