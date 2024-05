Figurant parmi les cinq finalistes pour le trophée du meilleur espoir de la Ligue 1, Rayan Cherki a vu Warren Zaïre-Emery remporter la distinction.

Il était le seul joueur de l'OL masculin présent à Paris lundi soir pour la remise des Trophées UNFP. Concourant dans la catégorie meilleur espoir, Rayan Cherki faisait partie des cinq finalistes, avec à ses côtés Leny Yoro (Lille), Désiré Doué (Rennes), Eliesse Ben Seghir (Monaco) et Warren Zaïre-Emery (PSG). C'est finalement le Parisien qui a décroché ce titre.

"Sage a ajouté cette touche de liberté"

Avant l'annonce des récompenses, le Lyonnais s'était arrêté au micro de L'Equipe pour évoquer à la fois son cas personnel, mais aussi la spirale positive de sa formation. "Je suis super fier, surtout que ça a pas été une saison facile, donc forcément ça fait toujours plaisir. Notre début d'exercice a été très compliqué, mais là, nous sommes sur une superbe dynamique. Nous n'avons jamais douté, je savais qu'on allait revenir sur le devant de la scène, a affirmé le milieu offensif. On a travaillé et continué à croire en nous, c'est ce qui a fait la différence. Pierre Sage a ajouté cette touche de liberté qui nous manquait."

Parmi les incompréhensions de la soirée, il y a l'absence d'Alexandre Lacazette dans le groupe des meilleurs joueurs du championnat, une distinction revenue à Kylian Mbappé. Les Rhodaniens ont toutefois eu du mal à comprendre la non-présence de leur capitaine. "Bien sûr, on s'est interrogés, mais je pense que ç'a dû être le cas dans tous les vestiaires de Ligue 1. Quand on voit sa saison, et celle déjà de l'année dernière, on ne comprend pas pourquoi il n'a pas été nommé", a déclaré Cherki. Pour Sage aussi, la question peut se poser.