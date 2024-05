Les résultats parlent pour lui. A la tête de l’OL, Pierre Sage a accompli une performance remarquable depuis six mois. Mais son équipe a encore bien des carences à corriger.

L’appétit vient en mangeant comme on dit, et avec cet OL, on retrouve l’envie de savourer une bonne rencontre des coéquipiers d’Alexandre Lacazette. Depuis six mois, l’équipe a grandement évolué, notamment dans l’état d’esprit, mais aussi tactiquement et techniquement, sous la houlette de Pierre Sage et du staff. Elle est devenue la meilleure formation de Ligue 1 en 2024 et est en position pour se qualifier en coupe d’Europe via le championnat. Pour en arriver là, les Lyonnais ont forcément dû gommer de gros défauts, mais il reste encore du chemin à parcourir comme le démontrent les performances récentes.

Il existe toujours des points à corriger, car le football est un perpétuel recommencement où l’on est jugé toutes les semaines. Invité de Tant qu’il y aura des Gones lundi, Sage est spécialement revenu sur la phase de pressing. “Elle est en cours et en début d’acquisition. Il y a deux aspects, il fallait d’abord créer de la coordination entre les joueurs, puis avoir la capacité de le faire dans la durée, ce qui est plus le côté mental, athlétique et intellectuel, a-t-il détaillé. Cela demande de la concentration. Normalement, on a vocation à récupérer très rapidement le ballon, mais si ça ne fonctionne pas, ça fait faire beaucoup d’efforts. Il faut donc bien la maîtriser pour la mettre en place de manière pérenne.”

Le pressing, un point clé du modèle Sage

Or, on voit bien pour l’instant que ce domaine nécessite des ajustements et du travail puisqu’il n’est pas totalement contrôlé, surtout dans la transition défensive à la perte du ballon. “En début de match (face à Clermont, NDLR), lorsqu’on avait la balle haut dans le camp adverse, Muhammed Cham était souvent seul. Pour moi, c’est un problème de marquage préventif, ce qui est lié à la concentration car les joueurs ont conscience qu’ils doivent le faire. Mais il suffit qu’ils soient un peu spectateurs de l’action et ils laissent cinq mètres à leur vis-à-vis. Ça nous avait déjà fait du tort face à Monaco (3-2), a souligné le coach jurassien. C’est un des éléments forts de notre modèle, mais il n’est pas parfait et on a encore du chemin à faire pour que ce soit systématisé.”

Capable de remonter des handicaps au score, s’appuyant sur un banc productif, l’Olympique lyonnais a réussi à redresser la barre après une première partie de saison catastrophique. Le renouveau de l’équipe s’est vu au fil des semaines, jusqu’à ces derniers jours lorsqu’elle a battu Brest (4-3), Monaco (3-2) puis Lille (3-4), trois des quatre premiers. Une montée en puissance durant laquelle nous avons vu ses failles, mais avant tout ses qualités, la résilience, l’état d’esprit et un indéniable talent offensif qui met constamment en danger l’adversaire.

Développer le jeu de position

Néanmoins, il reste du travail à accomplir pour Sage et ses adjoints afin que cet effectif puisse donner sa pleine mesure. “Je pense qu’on doit développer encore notre intensité, et pas seulement les courses, mais aussi émotionnellement dans la prise de décision. Ça se crée par l’entraînement. J’aimerais aussi que le groupe intègre les principes du jeu de position de façon beaucoup plus systématique, a confié le technicien rhodanien. Aujourd’hui, on a introduit quelques bribes, mais ça reste encore instable et avec très peu de volume.”

Autre point noir, le volet défensif. Un secteur qui est l’affaire de tous dans lequel Anthony Lopes et ses partenaires ont du mal à être constants. Bien des explications existent pour justifier ces tergiversations. En ce sens, le clean-sheet à Clermont peut leur donner de la confiance, même s’il a été préservé dans la douleur. “Pour moi, le meilleur moyen de bien défendre, c’est de ne pas perdre le ballon. Je vous avoue que l’approche qu’on a eu lors des trois dernières parties en 2023 (trois victoires), ç’a été très difficile à vivre. Je suis content qu’on ait gagné et les attitudes étaient bonnes, mais il fallait apporter l’équilibre, s’est souvenu Sage. On a eu besoin de valoriser notre jeu offensif ensuite, mais on perd les deux affiches suivantes. Petit à petit, les choses se sont mises en place.”

"La construction d'une équipe se fait avec le temps"

Comme il l’a rappelé dans TKYDG, “la construction se fait avec le temps”. En l’espace d’un semestre, Pierre Sage a déjà amené sa formation à un niveau qu’on ne la voyait pas atteindre cette année. Il n’est pas encore officiellement en poste pour 2024-2025, et on ne connaît pas l’effectif qui sera à sa disposition à la reprise cet été. Mais on est en droit d’espérer qu’avec un peu plus de temps, une préparation à sa main et des ajustements dans le groupe, il puisse l’emmener encore plus haut dans le jeu et au classement.