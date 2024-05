John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Lundi, Eagle Football Group a dévoilé son bilan comptable des neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024. Les événements à Décines et la vente de l'OL féminin ont fait du bien aux finances.

Une satisfaction pour le Eagle Football Group, entité remplaçant l'OL Groupe. Selon son bilan comptable communiqué lundi soir, les produits des activités ont progressé de 24% en un an, passant de 125,1 millions d'euros au 31 mars 2023 à 155,3 millions à la même époque en 2024. Ce montant porte sur une période allant du 1er juillet au 31 mars de l'année suivante.

Sur ces neuf mois, la société de John Textor est notamment portée par le domaine événementiel (+198%, 28,3 millions). Cela s'explique par les nombreux concerts, la Coupe du monde de rugby, les matchs internationaux, ainsi que par l'ouverture de l'Arena en novembre 2023. Rappelons que Jean-Michel Aulas, suivi par plusieurs investisseurs, doit prochainement acquérir la salle de spectacle.

Une redevance de 27 millions pour Michele Kang

Autre point positif à la lecture de la publication, les produits de la marque (45 millions, +202%). Il s'agit entre autres de la redevance forfaitaire de 26,9 millions d'euros liée à la cession de la licence de la section féminine à Michele Kang. Cette taxe a "fait l'objet d'une augmentation de capital de l’OL féminin, par compensation de créances, au bénéfice d’OL SASU".

Pour les autres domaines, la billetterie reste stable, bien qu'en légère progression (25,5 millions, +3%). C'est en revanche moins joyeux concernant les droits TV et le marketing (30,8 millions, -36%), en raison de l'absence de coupe d'Europe et surtout du mauvais classement de l'Olympique lyonnais en Ligue 1. Les partenariats et la publicité ont aussi tendance à baisser (25,6 millions, -7%).

Comme nous l'avions déjà indiqué suite au bilan semestriel en février, les derniers mercatos ont également permis au club de renflouer les caisses. Les transferts ont rapporté 96,9 millions d'euros, soit une hausse de 25% depuis mars 2023.

L'entrée en bourse pourrait intervenir au 2e semestre 2024

A noter enfin que l'introduction à la bourse de New York du Groupe, ou celle de l'actionnaire (Eagle fooball holding) pourrait, si elle a lieu, intervenir dans le courant du second semestre 2024. En ce sens, une réflexion est actuellement menée au sujet d'une potentielle réorganisation juridique des différentes entités comprenant aussi Botafogo, Molenbeek et Crystal Palace.

Quant à la vente du Seattle Reign, ex-OL Reign, elle est en cours de finalisation. Sa conclusion devrait intervenir très bientôt. Comme indiqué le 18 mars dernier, elle rapportera un peu plus de 53 millions d’euros. Elle est encore soumise à l'approbation de la NWSL et de la MLS.