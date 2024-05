OL : Textor reconnait "beaucoup d’erreurs l’été dernier"

À la lutte pour une place européenne et un trophée en cette fin de saison, l’OL revient de loin. Le club a toutefois réussi à s’ajuster afin de remonter la pente et John Textor reconnait encore ses erreurs il y a bientôt un an.

Un dernier match pour continuer d’y croire. Dimanche prochain (21h), l’OL reçoit Strasbourg au Parc OL pour la dernière journée de Ligue 1 et peut toujours parvenir à accrocher un destin européen la saison prochaine. Ce ne sera pas la Ligue des champions visée par John Textor au début de l’exercice, mais Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence, ce sera toujours mieux que rien. Car la possibilité de voir les Lyonnais enchaîner une troisième saison de suite sans Europe est plus que probable.

La formation rhodanienne n’a pas son destin entre les mains et doit compter sur les faux pas des autres en plus de faire le travail à Décines. Cependant, voir l’OL encore dans la bataille relève presque du miracle. John Textor a assuré dimanche à Clermont (0-1) qu’il n’a "jamais pensé qu'on pourrait être relégués, mais je ne peux pas dire que je m'attendais à ce qu'on soit aussi bons non plus."

"Du temps pour atteindre certains niveaux d’exigence"

L’arrivée de Pierre Sage sur le banc fin novembre a fait du bien, tout comme le recrutement hivernal avec Nemanja Matic, Saïd Benrahma ou encore Malick Fofana. Dans les bas fonds du classement, l’OL a réussi à redresser la barre sur le terrain, mais aussi en coulisses. À Clermont, tout l’état-major était présent dans les tribunes de Gabriel Montpied. De passage en France, Textor a pris place à côtés de Laurent Prud’homme, directeur général, et de David Friio, directeur sportif.

Deux nominations importantes dans l’organigramme lyonnais et qui ont permis de remettre un peu d’ordre dans la maison qui brûlait. "Nous avons vécu des moments très compliqués au début de la saison. J’ai fait beaucoup d’erreurs l’été dernier, a reconnu le président américain. On avait de très bonnes personnes dans le club, mais pas le bon niveau d’énergie et d’engagement durant l’été. Ça nous a pris du temps pour atteindre ces niveaux d’exigence. On s’est retrouvés dans une situation horrible."

Reconnaitre ses torts, c’est bien, ne pas avoir à les faire est encore mieux. Toutefois, l’OL semble enfin avoir trouvé une structure et poursuivre avec Pierre Sage semble la suite logique.