Baldé victime d’un problème musculaire avant Clermont - OL (0-1)

Attendu comme titulaire dimanche à Clermont, Mama Baldé n’était même pas dans le groupe de l’OL. L’attaquant a été touché musculairement la veille du match et n’était pas assez remis.

Son entrée avait été salvatrice lundi dernier à Lille. Auteur d’une passe décisive et du but de la victoire, Mama Baldé avait envoyé un vrai message positif à son entraîneur. Cela faisait déjà suite à des prestations certes courtes, mais intéressantes, et avec la menace autour d’Alexandre Lacazette, beaucoup se mettaient à penser que Pierre Sage titulariserait le Bissau-Guinéen contre Clermont. Finalement, Gift Orban a occupé la pointe de l’attaque avec un succès plus que relatif, mais n’a pu être suppléé par Baldé en cours de match. Ce dernier n’était tout simplement pas dans le groupe de l’OL, bien que présent à Clermont (0-1).

Sage limité par le règlement

La raison ? Un problème musculaire contracté samedi à l’entraînement et dont l’ancien Troyen n’a pas été assez remis dimanche. Face à ce forfait de dernière minute, Pierre Sage a choisi de rappeler Ainsley Maitland-Niles, pourtant sous le coup d’une suspension, mais le règlement ne lui a pas forcément laissé le choix. En effet, l’entraîneur lyonnais "ne pouvait pas avoir plus de quatre joueurs n’ayant pas joué les quatre dernières rencontres." Avec Kumbedi, Adryelson et Diawara et Perri, le groupe lyonnais était déjà fourni en la matière. Impossible donc d’appeler Dejan Lovren ou encore Sinaly Diomandé pour faire le nombre ou des joueurs plus offensifs.