OL - PSG : Sage "prendra seul la décision" pour Lopes et Perri

Anthony Lopes et Lucas Perri, les deux gardiens de l’OL

À l’image de la stratégie adoptée pour les joueurs en sursis à Clermont, Pierre Sage n’a pas souhaité donner d’indices concernant le gardien qui gardera la cage de l’OL contre le PSG. Toutefois, la décision reviendra au coach et à lui seul.

Ce vendredi, Pierre Sage était plutôt d’humeur taquine avec les journalistes. Logiquement interrogé sur la gestion des cartons jaunes au sein de son groupe, l’entraîneur de l’OL a apporté quelques éléments de réflexion sans pour autant dévoiler la stratégie finale lyonnaise. Le tout avec un grand sourire, comme conscient que le sujet allait venir sur la table. Cela lui a malgré tout permis d’embrayer sur un autre sujet sensible qui est pourtant passé sous silence ces dernières semaines : qui d’Anthony Lopes ou Lucas Perri jouera la finale de la Coupe de France ? Depuis la qualification contre Valenciennes, le gardien brésilien a retrouvé le banc de touche et rien n’indique qu’il en sera autrement dimanche (21h) à Clermont.

Plutôt boosté par cette concurrence, Lopes a élevé lui aussi son niveau de jeu, même si certains buts comme le premier à Lille laissent poindre un peu de frustration de ne pas voir le Portugais faire quelques centimètres de plus. Quoi qu’il en soit, à deux semaines du match contre le PSG, Pierre Sage a préféré mettre les points sur les 'i'. "Aucune décision définitive n’est prise. Il suffirait que je vous annonce quelque chose aujourd’hui pour qu’il se passe quelque chose derrière pour l’un des deux concernés. J’aurai peut-être un gardien qui joue la finale avec dans un coin de la tête une décision annoncée prématurément."

Lopes peut égaler Chauveau à la fin de la saison

Avec 487 matchs disputés depuis ses débuts, Anthony Lopes pourrait rejoindre Yves Chauveau à la 4e place des joueurs les plus capés de l’OL. Il faudrait pour cela qu’il dispute les trois derniers matchs de la saison et ainsi égaler son aîné dans le but lyonnais. À l’heure où un départ pourrait entrer en ligne de compte à l’issue de l’exercice, le geste pourrait forcément être beau, mais l’intérêt collectif passe avant tout. Quoi qu’il en soit, Pierre Sage a confirmé qu’il est "hors de question qu’on communique trop tôt, laissons le temps faire les choses." Toutefois, la décision finale ne se fera pas forcément en concertation avec son staff ou sa direction. L’entraîneur l’assure, "c’est une décision que je prendrai seul".