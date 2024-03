Comme tous les lundis à 19h, "Tant qu'il y aura des Gones", votre émission 100% OL, avec Razik Brikh et Nicolas Puydebois, est de retour. Avec un invité de marque en la personne d’Yves Chauveau, ancien portier du club, ils vont revenir sur la victoire lyonnaise à Toulouse ainsi que sur la performance de Rayan Cherki.

C’est une véritable légende de l’OL qui va prendre place aux côtés de Razik Brikh et Nicolas Puydebois, ce lundi à partir de 19h. Sur son plateau, l’équipe de "Tant qu’il y aura des Gones" reçoit un joueur aux 490 matchs joués sous le maillot lyonnais avec Yves Chauveau. Figure historique du club rhodanien, l’ancien gardien va pouvoir parler de l’actualité de l’OL pendant une heure avec l’équipe de TKYDG. Avec un tel invité, en plus de notre consultant, il sera forcément question du poste de gardien de but à l’OL. Ce sera le troisième thème avec la concurrence entre Anthony Lopes et Lucas Perri ainsi que les anecdotes de Mr Chauveau durant ses douze saisons passées au club.

Avant cela, votre numéro numéro de "Tant qu’il y aura des Gones" débutera logiquement avec le décryptage de la victoire de l’OL à Toulouse vendredi (2-3). Un focus sera fait sur les choix de Pierre Sage, les prestations réussies on en dedans de certains joueurs afin de basculer sur le deuxième thème. Avec son but et sa passe décisive, difficile de ne pas parler de Rayan Cherki dans ce nouveau numéro avec la question de savoir si le jeune Lyonnais a enfin compris ce qu’on attend de lui…

Pour rappel, vous pouvez suivre TKYDG en direct sur nos plateformes