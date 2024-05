Maxime Gonalons à l’échauffement avec Clermont (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Dans le cadre d’un protocole commotion, Maxime Gonalons est sur le flanc depuis maintenant dix journées. Le milieu ne sera toujours pas présent avec Clermont contre l’OL dimanche (21h).

C’est un protocole strict dans lequel est engagé Maxime Gonalons depuis maintenant plusieurs semaines. Touché dans un choc contre Nice lors de la 23e journée, le milieu de terrain n’a toujours pas fait son retour dans le groupe de Clermont depuis. Il a bien joué un quart d’heure de reprise contre Le Havre lors de la 26e journée mais cela a été suffisant pour constater que le mal était toujours présent. Depuis, Gonalons suit donc un protocole commotion mis en place par le club auvergnat et la Fédération et doit prendre son mal en patience. Dimanche, il sera avant tout dans les tribunes pour la venue de son club formateur qu’est l’OL (21h).

Sans Gonalons depuis maintenant dix journées, Clermont devrait pouvoir compter sur le retour de Jim Allevinah, qui avait lui aussi dû faire l’impasse sur les quatre derniers matchs à cause d’une commotion. Il a fait son retour à l’entraînement durant la semaine et une présence contre l’OL est espérée. Deux autres doutes subsistent dans les rangs clermontois concernant Maximiliano Caufriez, touché au genou contre Monaco, et Muhammed Cham qui avait reçu une béquille.