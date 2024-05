OL Académie : le programme du week-end

Entre la dernière de la réserve à domicile et la qualification en play-offs à aller chercher pour les U19, le week-end de l’OL Académie s’annonce chargé.

C’est un dimanche à enjeux qui se présente ce week-end du côté de Décines et de l’OL. Pas moins de trois matchs sont cruciaux et vont en dire beaucoup sur la suite à venir de la fin de saison de trois équipes lyonnaises. Chez les pros, les Fenottes jouent leur demi-finale de play-offs contre Reims à 17h du côté du Parc OL. Quelques heures plus tard (21h), les hommes de Pierre Sage joueront leur avenir européen à Clermont avec l’ambition de continuer à y croire avant la dernière contre Strasbourg. Toutefois, le début des hostilités dominicales débutera à 15h du côté de Metz avec les U19 d’Amaury Barlet. Pour la dernière journée de la saison régulière, les Lyonnais ont une qualification en play-offs à assurer. Avec deux points d’avance sur Strasbourg, une victoire en Lorraine validerait définitivement cette présence, qu’importe le résultat strasbourgeois contre Orléans.

Dernière à la maison pour la réserve de Fofana

Pas la peine donc de se triturer l’esprit, seule la victoire sera belle contre Metz. Barlet devrait encore compter sur le renfort de Romain Perret notamment. Ce dernier n’était pas à l’entraînement de la réserve ce vendredi et son sens du but ne sera pas de trop pour se qualifier. Si Perret devrait être réquisitionné dimanche, la réserve masculine a, elle, rendez-vous samedi (18h) pour son dernier match à domicile de la saison. Maintenus et désormais 4es de la poule K de National 3, les joueurs de Gueïda Fofana espèrent finir sur une bonne note contre Chambéry (3e).

Terminer de la meilleure des façons cet exercice 2023-2024, les U17 de l’OL espèrent également y parvenir après une saison chaotique. Ayant réussi à décrocher leur maintien malgré une défaite il y a deux semaines, les joueurs de Jordan Gonzalez reçoivent Nîmes, onzième à une longueur derrière, dimanche à Meyzieu (15h). Dans le même temps, la réserve féminine recevra l’AS Lattes, avec l’espoir de prendre seule la troisième place de D3 à deux journées de la fin.