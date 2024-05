Sage (OL) salue la montée du Red Star et le travail de Beye

Habib Beye, consultant Canal Plus et entraîneur du Red Star (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Adjoint au Red Star pendant dix-huit mois, Pierre Sage s’est félicité pour la montée du club en Ligue 2. Il en a profité pour vanter les mérites d’Habib Beye, prétendant à un banc en Ligue 1.

Ce serait mal connaitre Pierre Sage que de croire qu’il oublie d’où il vient. Plutôt fier de ses valeurs venues du monde amateur, l’entraîneur de l’OL a tiré profit de chacune de ses expériences comme coach pour devenir le technicien qu’il est aujourd’hui sur le banc lyonnais. Bien que concentré sur la mission qui est la sienne en cette fin de saison avec une qualification européenne à aller chercher, Pierre Sage n’a pas manqué de suivre le parcours du Red Star en National.

Ancien adjoint dans le club francilien, il a eu la bonne surprise de voir la formation de Saint-Ouen valider son retour en Ligue 2 la saison prochaine. "Je suis très content pour Habib (Beye) et le club qu’ils aient réussi à remontrer. Ils ont peut-être résolu le problème en changeant l’adjoint d’une année sur l’autre (sourires). Mais je suis très heureux pour eux parce que c’est un super club qui mérite de jouer à ce niveau-là."

"Si j'étais un président de club, je miserais sur lui"

Toutefois, la saison 2024-2025 du Red Star en Ligue 2 ne se fera pas avec Habib Beye aux commandes. Après trois saisons au club, l’entraîneur sénégalais a confirmé son départ avec l’ambition d’aller toucher plus haut et pourquoi pas la Ligue 1. Ayant certainement vu son ancien adjoint réussir à l’OL, Beye espère pourquoi pas suivre les mêmes traces. En tout cas, il peut compter sur Pierre Sage pour jouer les VRP de luxe pour ses candidatures.

En partageant un vestiaire pendant une saison et demie, l’entraîneur de l’OL a pu voir au plus près les préceptes de Beye. "Habib est vraiment taillé pour entraîner en Ligue 1. Il a la personnalité, le charisme, les compétences et maintenant l'expérience et la méthodologie pour le faire. Il sait s'entourer et il a conscience de ce dont il a besoin. Je pense que les clubs de Ligue 1 vont être sensibles à son profil, sachant qu'il risque d'y avoir du mouvement cet été. (...) Je pense que ce sera un grand coach. Si j'étais un président de club, je miserais sur lui."

Entre les deux anciens du Red Star, le respect est mutuel et tous deux espèrent bien se recroiser sur les terrains de Ligue 1 la saison prochaine.