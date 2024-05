Entre Clermont et l'OL, les trajectoires ont bien changé

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

À l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, les Lyonnais se déplaceront dimanche à Clermont afin de confirmer leur dynamique. Largement favori, l'OL devra faire, cependant, attention à un adversaire qui doit se sauver.

Lors des cinq dernières rencontres opposant le Clermont Foot à l’OL, les Auvergnats ont souvent pris le meilleur. Les Clermontois cumulent un total de trois victoires face à des Lyonnais qui ne comptent seulement qu’un succès (et un match nul). Mais cette fois-ci, la formation de Pierre Sage compte bien renverser la tendance. Plus en forme que jamais, les joueurs lyonnais se placent clairement en tant que favoris, avec cette 7e place au classement de Ligue 1, le tout en étant la meilleure équipe de l’année 2024 (31 points pris). De plus, les Lyonnais sont sur une très bonne dynamique de quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs. Ils ont réussi à glaner 9 points sur les 12 possibles. Et pas face à n’importe qui.

L'OL s'est frotté aux cadors de l’élite (PSG, Monaco, Brest et Lille) et n'a pas de quoi être apeuré sur le papier face à la lanterne rouge de Ligue 1. Sous l'ère Sage, l'OL a toujours confirmé face aux cinq dernières équipes de Ligue 1 (4 victoires, 1 défaite contre le Havre). Bien que les deux clubs soient proches géographiquement, au classement dans l’élite, l’écart s’avère beaucoup plus important. Vingt-deux points séparent les deux formations dans cet exercice (OL : 47, Clermont Foot : 25).

Des enjeux colossaux

Qui dit fin de saison, dit des matchs à enjeux. Si une équipe a oublié des points sur ses dernières rencontres, c’est le moment ou jamais d’y remédier. Dans un sens comme dans l’autre, le Clermont Foot et l’OL sont dans l’obligation de glaner des points lors de leur opposition dimanche (21h). Les joueurs de Pascal Gastien sont actuellement derniers du classement de Ligue 1, à un léger point de leur prochain adversaire lorientais. Avec seulement 6 % de chances de finir barragistes lors de la dernière journée, les Auvergnats n’ont pas d’autre choix que de s'imposer face au voisin rhônalpin.

Un défi ardu se profile, alors, pour eux. Car Alexandre Lacazette et ses coéquipiers devront confirmer leur supériorité dimanche, s'ils souhaitent avoir une chance d’être européens la saison prochaine. Le maintien ou l’Europe, les deux formations ont des objectifs bien distincts, mais sur la pelouse du stade Gabriel Montpied, l’envie de vaincre son adversaire se fera ressentir chez les deux protagonistes.