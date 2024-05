OL : Beye "surpris par l’adaptation express" de Sage

Ayant fait appel à Pierre Sage pendant quelques mois au Red Star comme adjoint, Habib Beye a vécu de l’intérieur les connaissances de l’entraîneur de l’OL. Il ne s’attendait malgré tout pas à le voir être aussi vite performant au haut niveau.

C’est une ascension exceptionnelle et très surprenante. En confiant les rênes de l’équipe première à Pierre Sage, les dirigeants de l’OL avaient surtout une vision à très court terme. Pour l’après Fabio Grosso, ils pensaient avant tout à un nom clinquant plus qu’au directeur de l’Académie, censé faire la transition. Et puis, Sage a joué les guérisseurs pour remettre les têtes à l’endroit, gagner des matchs importants avant la trêve hivernale et tout simplement sortir le club d’une désillusion que tout le monde voyait poindre. Cela a poussé à l’OL à faire de cet intérim de quelques matchs une situation plus pérenne même si le sort de Pierre Sage n’est pas encore décidé pour la saison prochaine.

L’ascension du natif de Lons-Le-Saunier en a surpris plus d’un, à commencer par ceux qui ont eu la chance de le côtoyer de près. C’est le cas d’Habib Beye qui a partagé une aventure commune au Red Star avec celui qui était alors son adjoint. "Il m’a surpris sur sa capacité d’adaptation très rapide au très haut niveau, a confié l'ancien Marseillais à L'Équipe. Quand il arrive à Lyon, il identifie très, très vite le problème de confiance et fait en sorte que cette équipe ne se concentre que sur la performance et oublie tout ce qu’il y avait en coulisses."

"Il a structuré mes idées"

Passé au Red Star pendant un an et demi comme adjoint, Pierre Sage a pu apprendre encore un peu plus de l’exigence du haut niveau après plusieurs saisons à l’Académie de l’OL. Toutefois, il n’a pas juste fait qu'apprendre auprès d’Habib Beye, lui aussi en plein apprentissage pour sa première comme entraîneur principal. Celui qui a désormais l’ambition de coacher en Ligue 1 la saison prochaine assure que Pierre Sage lui "a apporté beaucoup de structuration dans ce qu’on a mis en place parce que j’avais beaucoup d’idées et je pense qu’il est arrivé à formaliser un petit peu tout ça."