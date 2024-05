OL : Mama Baldé, le héros inattendu de Lille

Passeur puis buteur pour offrir la victoire à l'OL face à Lille (3-4), Mama Baldé a fait fructifier ses dernières bonnes entrées. Un scénario inimaginable quelques mois plus tôt.

Après Rayan Cherki et Malick Fofana, un autre remplaçant lyonnais a eu le droit à son heure de gloire lundi. A Lille, pourtant forteresse imprenable cette saison, c'est Mama Baldé qui a fait la différence pour permettre à l'OL de l'emporter au bout du temps additionnel, ou presque (3-4, 90e+2). Dans cette saison rocambolesque, c'est un épisode de plus qui démontre la force de cette équipe depuis l'arrivée de Pierre Sage.

A Pierre-Mauroy, c'est bel et bien le Bissau-Guinéen qui a délivré la formation rhodanienne, et même plus que ça. Les points rapportés du Nord lui ouvrent potentiellement les portes de l'Europe via la septième place. Une prestation qui vaut cher donc. "Ce centre, je l’avais senti. J’avais parlé avec Clinton (Mata). Il a bien déposé le ballon, après, il fallait faire le geste et je l’ai réussi, a-t-il commenté. Je suis content pour le groupe et pour moi, car je travaille tous les jours pour ça."

Il a fait mal au couloir droit du LOSC

Beaucoup plus volubile pour parler de la prestation de l'attaquant, notre consultant Nicolas Puydebois s'est montré élogieux envers Baldé. "C'est lui qui fait la bascule, par son coup de rein sur le défenseur et par sa passe pour Malick Fofana, puis par sa tête qui soulage tout le monde. C'est lui le super-sup aujourd'hui. Je veux le mettre en avant car ce n'est pas un footballeur que l'on choisit au départ. Il n'est pas là pour être titulaire. Son positionnement est difficile, mais lorsqu'il rentre, il n'a aucun état d'âme, il se donne...", a applaudi l'ancien gardien dans Tant qu'il y aura des Gones.

Encore une fois, le héros est venu du banc pour l'OL. Ce ne sont pas toujours les mêmes hommes, mais l'effet à très régulièrement similaire en ce moment. "On avait à cœur de continuer à attaquer sur notre côté droit. Ernest Nuamah avait beaucoup appuyé sur Ismaily. On pensait que c'était un point de fébrilité de notre adversaire, a décrypté l'entraîneur lyonnais. Ça s'est avéré payant sur le 2-2 quand il centre pour Fofana qui vient fermer au deuxième poteau. Et à l'inverse, sur sa réalisation, il est à la réception d'un centre de Clinton Mata. Ça ressemble au but marqué la semaine dernière par Saïd Benrahma sur un contre venu du côté droit (contre Monaco, NDLR)."

Coéquipier apprécié

S'il montait en puissance les semaines auparavant, il était difficile d'imaginer que ce serait lui l'homme de cette confrontation. Au fond du trou en fin d'année 2023, Baldé, comme beaucoup d'autres, semble revivre depuis 2024. "Je suis parti célébrer ce but en courant vers lui, j’étais tellement heureux, Mama a symbolisé la réussite de tous les entrants", s'est réjoui Benrahama. "Ça fait un moment que Mama fait de très bonnes rentrées. C’est toujours difficile de ne pas démarrer un match, mais il est focus sur ce qu’il doit faire pour l’équipe. Et il a été récompensé pour son état d’esprit incroyable", a lui apprécié Anthony Lopes.

Devenu, avec Cherki et Fofana entre autres, le symbole de cet OL capable de tout renverser en cours de jeu, l'ex-Troyen est parvenu à inverser la dynamique de sa saison. A l'image de cette formation finalement, inattendue.