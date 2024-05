L'OL a mis un terme à l’invincibilité de Lille à domicile (3-4)

Les joueurs de l’OL heureux après leur victoire à Lille (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

En ayant renversé Lille sur ses terres (3-4), les Lyonnais ont mis fin à l'enchaînement de résultats positifs du LOSC à domicile.

Les Lyonnais ont fait tomber la forteresse lilloise. Invaincu depuis le 26 septembre dernier à domicile (dernière défaite face à Reims, 1-2), Lille a réalisé la belle performance d’acquérir 36 points sur les 45 possibles dans l’enceinte de Pierre Mauroy. Mais lors de la rencontre qui opposait l’OL au LOSC, la série d’invincibilités à domicile de Jonathan David et ses coéquipiers a pris fin. Le club rhodanien est parvenu, comme à son habitude, à inverser la tendance de la partie.

Menés à la 85e minute de jeu (3-2, Bafodé Diakité), les joueurs de Pierre Sage ont renversé les Lillois dans le "money time", grâce à une réalisation de Mama Baldé (90+2). La dernière fois que les Rhodaniens avaient pris le meilleur sur le terrain de Lille, c'était le 18 novembre 2016 par Maxwel Cornet (1-0). Ce lundi à Pierre-Mauroy, le pari était ardu, certes, mais pas insensé. Les septuples champions de France restaient sur une dynamique de six mois sans enchaîner deux défaites de suite à l’extérieur (dernier revers à Paris, 4-1).

Baldé fait tomber le LOSC

Mais ce n’est pas la seule statistique qu’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ont enlevé aux Nordistes. Tout comme leur adversaire, les Dogues gardaient jusqu'ici leurs cages inviolées dans le temps additionnel cette saison. "Quand il reste un filet d’oxygène, il y a de la vie et lorsqu’il y a de la vie, il y a de l’espoir", résumé Pierre Sage après cette confrontation au scénario fou. Ses hommes s'étaient visiblement bien emparés de ses paroles.

À l’image de Baldé entré en jeu à la 79e. L’attaquant de 28 ans, a redonné espoir à ses coéquipiers en délivrant une superbe passe décisive à Malick Fofana, qui n’avait plus qu’à la pousser au fond des cages (82e). Il a ensuite été buteur après le temps réglementaire, d’un ballon frappé de la tête, pour briser la série d’invincibilité du LOSC. Suite à ce succès, l’Olympique lyonnais cumule à présent six victoires sur ses sept derniers déplacements. Les Rhodaniens pourraient en ajouter un de plus à leur liste lors de leur prochain voyage chez la lanterne rouge de Ligue 1, le Clermont Foot, le dimanche 12 mai.