A Lille lundi, l'OL s'est mis tout seul ou presque dans la difficulté en encaissant deux buts sur des coups de pied arrêtés. Un vrai talon d'Achille pour les Lyonnais.

Comment une équipe avec autant de taille peut-elle à ce point subir sur les coups de pieds arrêtés ? C'est une question sans réponse jusqu'ici, du moins sur le terrain. Lundi, contre Lille (3-4), l'OL savait qu'il devait se méfier de la meilleure équipe sur les coups francs en Ligue 1. Eh bien ! Ça n'a pas loupé, l'ouverture du score est venue de Bafodé Diakité, de cette manière.

Laissé totalement libre, il a pu ajuster Anthony Lopes, pas forcément exempt de tout reproche sur l'action, mais abandonné par sa défense également. Il le sera même encore plus sur le second but du défenseur, celui du 3-2. Orel Mangala lâche son marquage sur le corner et lui donne trop de liberté pour placer sa frappe.

15 buts encaissés de la tête

Un problème qui devient récurrent, puisque déjà face à Brest (4-3) et Monaco (3-2), il avait été mis en danger de la sorte. Et ce ne sont ici que des exemples récents, car sur l'entièreté de la saison, les Lyonnais ont concédé de nombreux buts sur coups de pied arrêtés (Le Havre, Rennes...). Plus globalement, c'est dans le domaine aérien, qu'il est le plus friable, avec 15 réalisations encaissés de la sorte sur l'ensemble de l'exercice 2023-2024.

Pourtant, avec des éléments comme Jake O'Brien, Duje Caleta-Car, Nemanja Matić, Corentin Tolisso ou encore Clinton Mata, l'OL devrait être en mesure d'écarter le danger. Défensivement, et d'autant plus dans ce secteur de jeu, il reste beaucoup de travail.