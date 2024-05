OL - Mercato : Pierre Sage pas encore fixé sur son avenir

Sous contrat pour encore trois matchs avec l'OL officiellement, Pierre Sage n'a pas encore évoqué son avenir avec les dirigeants.

Bien sûr, l'actualité entre la fin de la Ligue 1 et la finale de la Coupe de France n'est pas forcément centrée sur ce sujet. Néanmoins, à un moment donné, il faudra bien répondre à cette question : Pierre Sage sera-t-il l'entraîneur de l'OL la saison prochaine. Sur le plateau de Prime Video lundi, après la victoire 4-3 à Lille, il a évoqué son avenir.

"J'ai émis le souhait de continuer"

Pour l'heure, les différentes parties n'ont visiblement pas entamé les discussions à propos de la suite. Rappelons que le Jurassien est sous contrat avec l'Olympique lyonnais jusqu'à fin juin. "Pour l'instant, on n'a pas du tout parlé de ça. Nous restons concentrés sur le travail à réaliser au quotidien. Les dirigeants sont dans la même logique. De mon côté, je ne provoquerai rien, je suis là pour faire le job jour après jour et la décision leur appartient, a-t-il confié. J'ai émis le souhait de continuer. Nos journées sont tellement prenantes, passionnantes, que demain, ça sera demain."

Voir le club rhodanien se séparer de celui qui a changé drastiquement le visage de l'équipe serait une surprise, mais tout cela sera certainement discuté après la finale face au PSG. "Peut-être que certains membres du staff auraient besoin d'être un peu plus sécurisés sur cet aspect, ils attendent, a poursuivi Pierre Sage. Mais moi, je ne mettrai jamais la pression car pour ça, il faut des arguments, et donc gagner des matchs. Après, on pourra échanger là-dessus."