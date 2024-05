Paulo Fonseca après Lille - OL : "Nous n'avons plus voulu jouer"

Paulo Fonseca, entraîneur de Lille (Photo by MIGUEL RIOPA / AFP)

Désabusé après le revers incroyable de Lille face à l'OL (3-4), Paulo Fonseca, le coach du LOSC, n'a pas reconnu son équipe après la pause.

Comme Brest (4-3) et Monaco (3-2), Lille, autre candidat au podium, a subi la furia lyonnaise en fin de match. Lundi, le LOSC s'est incliné 4 à 3 dans un duel fou, un de plus avec l'OL. Pourtant, les hommes de Paulo Fonseca ont eu les cartes en main, menant 2-0 puis 3-2. Mais à l'image des Brestois et Monégasques, ils n'ont pas tenu le choc face aux remplaçants adverses.

A l'issue de la confrontation, le coach portugais avouait ne pas avoir reconnu son équipe au retour des vestiaires. "On a fait une très bonne première partie de rencontre. Mais, dans un deuxième temps, c'est difficile à expliquer, nous n'avons plus voulu jouer. Nous avons donné le ballon à Lyon. J'ai expliqué aux joueurs que pour bien défendre, nous devions l'avoir. Mais nous n'avons fait que défendre. Dans ces conditions, je pense que faire entrer un arrière (Alexsandro) était la meilleure option, a-t-il confié. Il était là pour faire ce travail défensif. (Ce changement) c'était en raison des caractéristiques de Zhegrova."

"J'assume mes responsabilités"

Une modification du système qui a perdu les lillois visiblement, ces derniers n'arrivant plus à provoquer le moindre danger sur la cage d'Anthony Lopes, hormis sur le corner du 3-2. "La vérité est que nous n'avons pas joué. J'ai pensé que si nous n'avions plus le ballon, nous devions mieux défendre. C'est pourquoi j'ai fait entrer Alexsandro. Il n'y a pas de problème : j'assume mes responsabilités pour les changements, les choix et le résultat", a déclaré le technicien nordiste.

Toujours en course pour la troisième place, Lille a perdu gros à domicile. Essayant de tenir un discours positif, Fonseca aurait aimé voir sa formation mieux gérer le scénario de cette rencontre épique. "Nous devons penser à la prochaine partie, nous préparer pour l'emporter. J'ai dit aussi aux gars que ce n'était pas possible de perdre en encaissant deux buts aussi tardivement, a-t-il regretté. Le match doit être terminé et notre gestion (des temps faibles) doit être meilleure."