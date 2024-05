OL - Discipline : Ernest Nuamah à son tour en sursis

Ernest Nuamah lors de Montpellier – OL (Photo by Pascal GUYOT / AFP)

Dimanche à Clermont, six joueurs Lyonnais seront en sursis pour la finale de Coupe de France. Ernest Nuamah a rejoint ce contingent lundi à Lille.

Voilà une question qui va accompagner quelque temps le staff de l'OL à une quinzaine jours de la finale de la Coupe de France. Cette semaine, il va devoir trancher entre le besoin de gagner à Clermont dimanche (21 heures), et celui de gérer un effectif, surtout des joueurs menacés de suspension lors du choc face à Paris. Ils seront six dans ce cas-là, avec un petit nouveau, Ernest Nuamah.

Lundi, à Lille (3-4), il a été le seul Lyonnais averti par l'arbitre. Déjà sanctionné à Nantes début avril, il est désormais en sursis au moins jusqu'à la fin de la saison. Cela veut donc dire que comme Nicolas Tagliafico, Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso, Saïd Benrahma et Alexandre Lacazette, il pourrait manquer la finale en cas de carton jaune en Auvergne.

Entre gestion et impératif de résultat

Comment Pierre Sage et ses adjoints vont choisir de négocier cet important sujet ? L'entraîneur répondra à cette interrogation vendredi lors de la conférence de presse. Il aura quelques jours pour trouver la meilleure solution. Actuellement 7e, le club rhodanien souhaite impérativement conserver cette place qui le qualifierait à coup sûr pour l'Europe. Pour cela, gagner les deux prochains matchs face aux Clermontois et aux Strasbourgeois semble obligatoire dans le mano-à-mano l'opposant à Marseille et Rennes, voire à Lens.

Rappelons que les protégés de Pascal Gastien joueront leur survie en Ligue 1 le week-end prochain. C'est une évidence, mais Sage sera aussi jugé sur sa faculté à trouver la bonne gestion pour ce rendez-vous chez la lanterne rouge.