Le match Clermont - OL dirigé par Pierre Gaillouste 

Pierre Gaillouste arbitre de Ligue 1 (Photo by SEBASTIEN BOZON / AFP)

Lors de l’avant-dernière journée de Ligue 1, l’OL se rendra à Clermont le dimanche 12 mai (21h). Aux commandes de cette partie, l'arbitre Pierre Gaillouste.

Après l’euphorie du succès en terre lilloise lundi (3-4), l’OL peut savourer. Vainqueur du LOSC, pourtant difficilement prenable à domicile, il a fait un pas important vers l’Europe. Mais attention, il faut très vite basculer sur la journée suivante. Elle se tiendra le dimanche 12 mai prochain pour les hommes de Pierre Sage. Ils feront le court déplacement jusqu’à Clermont, où l’attend de pied ferme la lanterne rouge de Ligue 1.

Face à face, deux formations dans l’obligation de l’emporter, aussi bien les Clermontois pour ne pas descendre en Ligue 2, mais également les Rhodaniens. Ces derniers ont impérativement besoin des trois points dans leur course aux septième et sixième places. Un fort enjeu entourera donc cette rencontre de la 33e journée, et pas seulement pour la suprématie régionale. Rappelons que les Auvergnats ont gagné leurs trois dernières confrontations face aux coéquipiers d’Anthony Lopes.

Son bilan avec l'OL : trois victoires et un nul

Au sifflet, nous retrouverons Pierre Gaillouste, arbitre de 34 ans. Il est loin d’être inconnu pour les Lyonnais, puisqu’il a dirigé quatre de leurs affiches durant sa carrière. Le bilan est de trois victoires et un nul pour l’OL, dont deux deux succès cette saison contre Toulouse (3-0) et Montpellier (1-2).

A ses côtés, Valentin Evrard et Nicolas Rodrigues officieront en tant qu’assistants à la touche. Pour la vidéo, William Lavis et Olivier Thual seront chargés d’aider leur confrère du centre.