L’UNFP a communiqué le nom des candidats au trophée du meilleur joueur de Ligue 1 du mois d’avril. Alexandre Lacazette est en course.

Il ne sera pas meilleur footballeur de la saison puisqu’il ne figure pas parmi les cinq finalistes des Trophées UNFP. Néanmoins, Alexandre Lacazette, qui ne court pas vraiment après les distinctions individuelles, pourrait être récompensé par un titre de joueur de mois, ce qui viendrait couronner de récentes très bonnes performances. Pour la période d’avril, le syndicat des joueurs professionnels a décidé de le mettre en concurrence avec son ami Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille) et le Parisien Ousmane Dembélé.

3 buts et 1 passe décisive

Ces dernières semaines, le capitaine de l’OL a inscrit trois buts en quatre affiches, en plus d’une offrande pour Malick Fofana (avant Lille, qui n’est pas pris en compte), de quoi participer au bon bilan de son équipe en avril. L’Olympique lyonnais a gagné trois de ses quatre rencontres de Ligue 1 sur le mois écoulé, dont des succès face à Nantes (1-3), Brest (4-3) et Monaco (3-2), durant lesquels l’avant-centre a marqué. Lundi, face au LOSC (3-4), il a de nouveau montré qu’il est plus qu’essentiel pour son équipe, étant buteur et passeur.

Son concurrent Marseillais a lui aussi frappé par trois fois, ainsi que donné une passe décisive, mais l’OM n’a pris que cinq points sur douze possibles. Quant à l’ailier du PSG, il a trouvé la faille à deux reprises, mais il n'a disputé que deux matchs de championnat. Un échantillon visiblement suffisant pour être dans cette liste. Vous pouvez voter en faveur du Rhodanien en allant sur ce lien. Le gagnant succédera à Edon Zhegrova (LOSC). Vous avez jusqu’au mercredi 8 mai à minuit.