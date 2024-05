Bordeaux - OL : place encore à la jeunesse

Comme face à Guingamp, Sonia Bompastor voyagera avec une équipe proche de la réserve pour affronter Bordeaux mercredi (16h30).

Au moins, il n'y aura pas de surprise. Au moment d'évoquer les filles convoquées pour le déplacement à Bordeaux mercredi (16h30), Sonia Bompastor a annoncé la couleur. "J'ai fait le choix de me déplacer avec l'équipe réserve, ainsi que certaines joueuses un peu plus familières de la D1 comme Maéline Mendy, Wassa Sangaré, Alice Marques, Julie Swierot et Féérine Belhadj, a confié l'entraîneure. Les membres du groupe professionnel resteront à Lyon. L'idée est de bien préparer la demi-finale et d'éviter de les faire voyager durant cette semaine importante."

Ce sera l'occasion pour les Fenottes aperçues face à Guingamp fin avril (2-1) de se montrer à nouveau. "Le match n'influencera pas le championnat, ce qui me permet de faire ce choix", a poursuivi Bompastor, qui ménage sa monture avant les très grandes échéances de la fin de saison. En ligne de mire, le titre national donc, mais aussi la Ligue des champions avec la confrontation du 25 mai contre Barcelone.

Hegerberg et Cascarino reviennent progressivement, Mbock blessée

Avec une infirmerie globalement occupée toute l'année, elle préfère ne prendre aucun risque, d'autant plus que sa formation est assurée de finir première. Les Bordelaises elles descendent en D2.

Concernant les blessées d'ailleurs, "Ada (Hegerberg) et Delphine (Cascarino) reviennent petit à petit", a expliqué l'ancienne internationale française. Quant à Griedge Mbock, elle est éloignée de l'effectif pour le moment. Elle était pourtant revenue pour la deuxième manche contre le Paris Saint-Germain dimanche 28 avril, mais avait finalement disparu au moment de l'annonce de l'équipe.