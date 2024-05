L'OL et Lille savent fermer boutique dans le temps additionnel

À l'heure de rêver d'Europe, l'OL a pris l'habitude de renverser la situation mais surtout tenir le bon bout au moment décisif. Même chose du côté du LOSC qui sait aussi fermer le rideau lors du temps additionnel.

L’OL et le LOSC sont les deux seuls clubs du championnat à n’avoir encaissé aucun but dans le temps additionnel. À l’occasion de la 32e journée de Ligue 1, les deux formations s’affrontent ce lundi (21h) au stade Pierre Mauroy dans une programmation inhabituelle. Pierre Sage et ses hommes termineront leur calendrier coriace du haut du tableau depuis un mois avant de se projeter sur Clermont et Strasbourg.

Après avoir connu un succès renversant à deux reprises sur ses terres contre Brest et Monaco, le club rhodanien sera dans l'obligation de se montrer davantage vigilant dans le nord de la France. Avec la fâcheuse habitude d’encaisser des buts dès l’entame du match, les Lyonnais ont souvent tendance à prendre le dessus en fin de rencontre. Mais cette fois-ci, l’OL devra se sécuriser le plus tôt possible, car le temps additionnel pourrait lui jouer des tours. Les Dogues restent, eux aussi, inviolés après la 90ᵉ minute d'une rencontre.

Les entrants apportent de la folie

Tenant le bon bout au moment de "money-time" des rencontres, l'OL sait aussi appuyer quand il le faut grâce notamment à l'apport de ses entrants. Liées par l’invincibilité, durant le délai supplémentaire de jeu, les deux équipes se différencient quant au sort de leur banc. Pierre Sage a donné 1216 minutes de jeu à ses remplaçants sur la deuxième partie de saison en Ligue 1. C’est le troisième plus gros total derrière le PSG (1569) et l’OGC Nice (1298). Cette confiance donnée s'explique par les actions décisives de ces "finisseurs" comme aime à les appeler Nicolas Puydebois sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones". Les entrants ont été impliqués dans 10 réalisations lyonnaises depuis mi-mars (cinq buts et cinq passes décisives).