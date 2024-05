OL : la méthode Pierre Sage a fait son effet

Depuis son arrivée à l'OL, Pierre Sage a remis de l’ordre dans le vestiaire lyonnais. Certains joueurs ont notamment retrouvé la lumière à travers un coaching gagnant.

Plus besoin de le présenter, Pierre Sage a su marquer de son empreinte l'OL. Avec une moyenne de 2,17 points acquis par match, le coach de 45 ans est à présent le plus performant sur le banc lyonnais (devant Gérard Houiller, 2,15). De 18e à 9e au classement de Ligue 1, l’ancien directeur du centre de formation a révélé sa recette miracle à l’OL. Rien de plus qu’une touche d’humilité, un bon sens des relations humaines et de nombreux choix tactiques décisifs. Le technicien lyonnais a redonné un nouveau visage à un collectif qui n’en était plus un. Mais lorsqu’une équipe se met en exergue, ce sont aussi des individualités qui s’illustrent.

Le renouveau de Lacazette

À l’image d’Alexandre Lacazette qui a retrouvé son statut de leader depuis l'arrivée de Pierre Sage. Le capitaine de l’OL n'avait trouvé qu’à trois reprises le chemin des filets en première partie de saison. En manque d’efficacité, le cadre du club rhodanien endossait même quelques fois la chasuble de remplaçant sous Fabio Grosso. Conscient des capacités de son attaquant, Pierre Sage a su redonner la confiance et le statut qui manquaient tant à Alexandre Lacazette. Avec l'ancien adjoint du Red Star, l’avant-centre de 32 ans comptabilise seize réalisations et quatre passes décisives (TCC). Ce qui le place 3ᵉ meilleur buteur de Ligue 1, derrière son rival lillois du jour, Jonathan David (17) et l’intouchable Kylian Mbappé (26).

Cherki sur la bonne voie

Alexandre Lacazette n’est pas le seul à s’être remis en jambe depuis l'ère Sage. Son cadet, Rayan Cherki s'est également illustré depuis l’hiver dernier. Acteur d’une des pires entames de saison du club, le joueur offensif de 20 ans figurait souvent dans le 11 de départ (687 minutes de jeu, 12 matchs). Toutefois, à l’image de ses coéquipiers, Rayan Cherki ne parvenait pas à être décisif, comptabilisant seulement une offrande. Pour les premiers pas du nouveau coach de l’OL en décembre dernier, l'international Espoir a poursuivi dans son rôle de titulaire face à Lens (défaite 3-2).

Mais l’œil du tacticien rhodanien lui avait ensuite préféré le rôle de supersub. Pari gagnant, Cherki cumule à présent un total de trois réalisations et six passes décisives (TCC). La méthode Pierre Sage a porté ses fruits jusqu’à présent et pas seulement sur ces deux éléments. En quête d’une future échéance européenne, l’entraineur rhodanien et ses joueurs devront confirmer de nouveau autour d’une rencontre de taille face aux Lillois. Cela permettrait de mettre la pression sur l'OM et de continuer à y croire.