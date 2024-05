Lille - OL : David - Lacazette, les gâchettes de sortie ce lundi

Jonathan David (Lille) et Alexandre Lacazette (OL)

En plus de deux des équipes les plus en forme du moment, Lille - OL va mettre aux prises deux des meilleurs buteurs de la Ligue 1. Entre Jonathan David et Alexandre Lacazette, c’est un match dans le match ce lundi (21h) dans le nord de la France.

La case du lundi est d’ordinaire laissée à la Ligue 2 ou au National, bien moins à la Ligue 1. Pourtant, en ce week-end de la 32e journée, Lille et l’OL vont pourtant bien s’affronter dans une programmation inhabituelle, en raison de la catastrophe de Furiani en 1992. Est-ce que les rituels vont être perturbés ? En accordant deux jours de repos en début de semaine dernière, Pierre Sage n’avait pas souhaité casser la routine lyonnaise. Il ne devrait donc pas y avoir d’excuses ce lundi soir pour le déplacement dans le nord de la France.

Le spectacle devrait être au rendez-vous et les gâchettes de sortie d’un côté comme de l’autre. Lille - OL est un duel d’Européens, mais avant tout un duel de buteurs. Entre Jonathan David et Alexandre Lacazette, ce sont deux des meilleurs buteurs de Ligue 1 qui s’affrontent dans une opposition à distance. Hormis des coups de pieds arrêtés, les deux attaquants n’auront pas vocation à se croiser au stade Pierre Mauroy.

Oubliés des Trophées UNFP

Pourtant, une partie de la réussite de leur formation dépendra de leurs aptitudes à se montrer décisifs. Depuis le début de la saison, les deux oubliés des Trophées UNFP ont connu une trajectoire plutôt similaire. Un démarrage compliqué (2 buts en 12 matchs pour David, 3 en 15 pour Lacazette) avant que l’air frais de décembre ne donne un coup de fouet pour la seconde partie de saison. Depuis, le Canadien et le Français sont sur un petit nuage au point d’être devenus les deux poursuivants de l’intouchable Kylian Mbappé.

Avec respectivement 17 et 16 réalisations en Ligue 1, Jonathan David et Alexandre Lacazette portent leur équipe offensivement. Ce lundi, il y aura un match dans le match, même si la tâche s’annonce, sur le papier, plus simple pour le Lillois. Avec 51 buts encaissés, la défense de l’OL est friable quand celle du LOSC n’a pris que 8 petits buts en 15 matchs à domicile. Toutefois, l’air du Nord avait plutôt réussi à Alexandre Lacazette la saison dernière avec un doublé salvateur (3-3).